Новые запреты на курение в общественных местах начнут работать с 2021 года

С 1 января 2021 года курильщиков ждут новые запреты. Курение табака запретят в медучреждениях, складских помещениях, на торговых точках и базах.

Как объяснил управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин в беседе с агентством "Прайм", новое постановление от 25 сентября 2020 года "Об утверждении правил противопожарного режима" вступит в силу с начала следующего года.

Согласно ему, курение на вышеперечисленных объектах станет возможно только на специальных зонах, которые обозначены табличкой "Место для курения". При этом руководители организаций будут обязаны вывесить таблички с правилами пожарной безопасности, которые запрещают употребление табака.