Более 100 снегоуборочных машин будут чистить дороги Барнаула 24 декабря

На уборке дорог Барнаула от снега днем 24 декабря задействуют до 107 единиц техники, 32 из которых – наемные. К ручной очистке тротуаров, подходов к пешеходным переходам, остановок и лестниц привлекли 143 рабочих.

Как сообщает пресс-служба мэрии, за минувшую ночь с улиц краевой столицы убрали свыше 7 тыс. кубометров снега. На обработку проезжей части израсходовали 229 тонн песчано-соляной смеси.

"Снег вывозили с проспектов Ленина, площади Победы, улиц Юрина, Бехтерева, Полярной, Матросова, П. Сухова, Беляева, Чудненко, Пионеров, Сизова, Советской, Э. Алексеевой, Власихинской, Кирова, М. Горького, Челюскинцев, Павловского тракта", – рассказали в горадминистрации.

Барнаульцев призывают по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. В противном случае водителям рекомендуют неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, а также с пониманием отнестись к работе снегоуборочной техники.