"Только так дойдет". Большинство россиян используют мат на работе

Большинство россиян сталкивается с нецензурной лексикой на работе, а чаще других мат используют сотрудники строительной, производственной сферы, а также телекома и в продажах.
Как пишет РБК со ссылкой на результаты опроса портала SuperJob, ненормативную лексику в общении постоянно используют коллеги 22% опрошенных. Еще 45% россиян иногда слышат на работе бранную речь, а треть респондентов заявили, что никогда не сталкивались с матерными словами при общении в рабочем коллективе.
На рабочих совещаниях нецензурная лексика привычна почти половине россиян, а еще 14% слышат ее постоянно, а каждый третий – время от времени. По данным экспертов, половина россиян слышат мат от руководства, почти 20% регулярно сталкиваются с таким явлением, а более 30% – периодически.
Мужские коллективы, по словам специалистов, "думают матом", а в женских коллективах нецензурная лексика менее распространена. По словам опрошенных, "в области связи на нем разговаривают, иначе не поймут", а в некоторых случаях только так "дойдет требование начальника".
Комментарии
Материться, на мой взгляд, нехорошо, но всё же лучше русский мат, чем тренды-бренды-мерчендайзеры-мониторинги.Вот за это сразу бы бил по губам.
согласна
Когда сделаешь какой-нибудь косяк по глупости - кроешь себя последними словами, когда никто не слышит. С мужчинами еще можно матерно говорить, а при женщинах - это уже вроде и не прилично. Это про работу, рыбалку...Можно еще на кошку, когда неожиданно под ноги подвернется. Но думать матерно...это уже от недостатка словарного запаса.
Всё-таки это от распущенности. Когда уже не контролируешь ни свои мысли, ни свои слова.