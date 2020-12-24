"Только так дойдет". Большинство россиян используют мат на работе

Большинство россиян сталкивается с нецензурной лексикой на работе, а чаще других мат используют сотрудники строительной, производственной сферы, а также телекома и в продажах.

Как пишет РБК со ссылкой на результаты опроса портала SuperJob, ненормативную лексику в общении постоянно используют коллеги 22% опрошенных. Еще 45% россиян иногда слышат на работе бранную речь, а треть респондентов заявили, что никогда не сталкивались с матерными словами при общении в рабочем коллективе.

На рабочих совещаниях нецензурная лексика привычна почти половине россиян, а еще 14% слышат ее постоянно, а каждый третий – время от времени. По данным экспертов, половина россиян слышат мат от руководства, почти 20% регулярно сталкиваются с таким явлением, а более 30% – периодически.

Мужские коллективы, по словам специалистов, "думают матом", а в женских коллективах нецензурная лексика менее распространена. По словам опрошенных, "в области связи на нем разговаривают, иначе не поймут", а в некоторых случаях только так "дойдет требование начальника".