Участвуйте, помогайте, выигрывайте. Фонд "Облака" запускает новогодний розыгрыш

Благотворительный фонд "Облака" вместе со спонсорами запустил масштабный новогодний розыгрыш подарков. Призовой фонд – более 200 тысяч рублей.

Участников розыгрыша ждут более 30 приятных и полезных подарков: умные часы, беспроводная колонка, новогодний бокс от "Леруа Мерлен", хозяйственные наборы от компании Greenway, корейская косметика, украшения и другие. Кроме того, каждый участник розыгрыша гарантированно получит подарок от магазина одежды Shopogolik.

Для участия необходимо:

Подписаться на аккаунт @fond_oblaka, аккаунт розыгрыша @oblaka2021 и всех спонсоров, которые предоставили подарки. Найти их можно в подписках аккаунта @oblaka2021. Сделать пожертвование в фонд "Облака" на сумму 150 рублей. Отправить подтверждение платежа в Direct аккаунта с розыгрышем @oblaka2021.

Все собранные средства будут направлены на поддержку подопечных семей фонда в новогодние праздники. Количество пожертвований от одного человека не ограничено. Победителей выберут 28 декабря 2020 года в прямом эфире.

Уже семь лет фонд "Облака" помогает тем, кто оказался в беде. Команда фонда ставит перед собой цель сохранить в 2021 году свои программы помощи для бедных семей.

Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам его проведения уточняйте на сайте фонда "Облака".