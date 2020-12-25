Связанные одной целью. Топ-менеджер АЗПИ о работе завода в пандемию COVID-19

Пандемия COVID-19 стала своеобразным индикатором для алтайского бизнеса. Вынужденный "локдаун" во всех сферах экономики, закрытие границ и необходимость быстро подстраиваться под ситуацию на внутреннем и международном рынках – не каждое предприятие смогло выдержать такие удары без потерь.

Однако даже в этих беспрецедентных условиях Алтайский завод прецизионных изделий не просто удержал планку одного из флагманов отечественной промышленности, но и улучшил результаты прошлого года. Как рассказал председатель правления АЗПИ Виктор Герман, несмотря на жесткие ограничения, предприятие реализовало ключевые проекты, в том числе за рубежом. Это стало возможным благодаря коллективу завода и давним деловым партнерам, одним из которых стал старейший алтайский банк – Сибсоцбанк.

– Виктор Адольфович, как вы оцениваете результаты работы предприятия в непростом 2020-м?

– Несмотря на ситуацию в экономике, можно уверенно сказать, что АЗПИ крепко держит позиции в пятерке мировых лидеров по производству современной топливной аппаратуры для дизельных двигателей.

В настоящее время в производство запущено более 40 новых компонентов топливной аппаратуры. Кроме того, сейчас мы тестируем топливную систему для двигателя международной корпорации Cummins (США). Результаты, которые уже получены, способны открыть новые горизонты для нашей компании на западных рынках.

И, конечно, мы продолжаем развивать серийное производство топливных систем экологического класса "Евро 5" для двигателей ПАО "КамАЗ". До конца года планируем поставить более 7 000 комплектов.

– А есть особые поводы для гордости?

– Да, это наши люди. Сегодня мы единственные на постсоветском пространстве, кто не просто изготавливает высокотехнологичные топливные системы типа Common Rail, но и самостоятельно разрабатывает такого рода продукты. За четыре года мы получили более сорока патентов на собственные разработки, тринадцать сотрудников АЗПИ удостоены звания лауреатов премии Алтайского края в области науки и техники. Для российского промышленного предприятия это нерядовые показатели.

– В последние годы АЗПИ делает серьезные ставки на международное сотрудничество. Закрытие границ из-за пандемии как-то сказалось на результатах внешнеэкономической деятельности предприятия?

– По итогам уходящего года мы зафиксировали стабильный рост не только объемов производства, но и продаж, в том числе экспортных. Наряду с традиционными рынками – США, странами СНГ, Африки и Среднего Востока – в 2020 году продукция нашего завода впервые была отгружена в Гонконг, Колумбию, Израиль, Таиланд и Индию.

Также мы регулярно пополняем парк прецизионным технологическим и измерительным оборудованием, произведенным в странах Евросоюза. Это позволяет нам осваивать новые типы изделий, поддерживая высокотехнологичный уровень производства.

– Такие проекты требуют колоссальных финансовых вложений…

– Мы имеем возможность обновлять производственные мощности благодаря поддержке наших давних деловых партнеров: Фонда развития Алтайского края и Сибсоцбанка, который стал оператором этого Фонда.

Менеджмент банка не только принимает оперативные решения по финансированию импортных сделок, но и профессионально сопровождает их на всех этапах. Ведь многие нюансы, будь то своевременное информирование об изменениях норм валютного законодательства, сопровождение расчетов в иностранной валюте без дополнительных комиссий или оперативное консультирование по экспортным и импортным контрактам, играют важную роль во внешнеэкономической деятельности.

Также Сибсоцбанк поддерживает инициативы, реализуемые для внутреннего рынка. Так, в 2017 году он оперативно открыл нам кредитную линию для приобретения оборудования в рамках проекта по разработке технологии производства импортозамещающей топливной аппаратуры для ДВС стандарта "Евро-5" и выше с применением нанотехнологий и мехатроники. А в 2018-2019 годах через краевой Фонд развития банк выдал нам займы для производства данных компонентов. Это позволило существенно снизить долю импортных составляющих в дизельных двигателях ведущих российских производителей – ПАО "КамАЗ" и ОАО "Автодизель".

К слову, Сибсоцбанк также помогает нам решать текущие задачи бизнеса. На мой взгляд, это его главное преимущество: не только предоставлять стандартные финансовые услуги, но и компетентно консультировать по состоянию бизнеса, балансу, условиям расчета с контрагентами и т.п. Сотрудники банка – это эксперты с большим опытом работы, которые посоветуют, как развивать бизнес максимально эффективно, безопасно и грамотно.

В канун нового, 2021 года я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить коллектив предприятия и всех наших партнеров за многолетнее сотрудничество и пожелать им устойчивости и процветания. Ведь впереди нас ждут новые амбициозные проекты.