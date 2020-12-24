Алтайские автоинспекторы помогли водителю, который вез беременную женщину

Старший лейтенант полиции Александр Рикерт и лейтенант Дмитрий Сафонкин во время несения службы на маршруте патрулирования в Косихинском районе заметили припаркованный на обочине автомобиль ВАЗ-2109 с замерзшими стеклами. Как оказалось, внутри находилась беременная, которую нужно было доставить в медучреждение, но по пути машина заглохла, починить которую водителю не удалось.
"Подъехав к автомобилю, сотрудники ГИБДД поинтересовались у водителя о причине остановки и не требуется ли ему помощь. Помимо мужчины, в салоне транспортного средства были еще две женщины, одна из которых беременная. Водитель рассказал, что они направлялись из Бийска в Алтайский краевой клинический перинатальный центр на обследование, но по дороге автомобиль заглох", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, подчеркнув, что водитель и его пассажиры провели на морозе около полутора часов.
Инспекторы предложили женщинам пересесть в патрульный автомобиль, чтобы они согрелись. Кроме того, полицейские остановили попутный автомобиль, который отбуксировал неисправную машину до ближайшей автомастерской, а граждан – в пункт обогрева.
В ведомстве также добавили, что благодарный автовладелец отметил "благородный поступок сотрудников полиции и их профессиональное умение всегда прийти на помощь человеку, оказавшемуся в трудной ситуации".
Комментарии
Вот настоящий поступок. Респект ребятам.
Поступок конечно...
Но !
Дошло до того, что любой из "хороших" поступков. Которые кстати должны быть приоритетами в работе таких ребят. Продают в новости , как героизм.
Стоматолог зуб больному вырвал, который мучался....
Пожарные на пожар ездили...
Все герои выходит
Вот если бы они штраф выписали, за стоянку в неположенном месте, а водителя на экспертизу повезли.
Вообще ни кто не удивился бы.
вот и прекрасно, что есть один на весь Алтайский край красивый перинатальный центр
24.12.2020 14:31
- гость -
Иди дзюбиться!
Молодцы ребята! Не дай Бог кому в мороз попасть. А они круглые сутки дежурство несут и в метель и в морозы.
24.12.2020 14:36
- гость -
Заманчивое предложение, но я пас.
Может ребята..
а где вертолеты?? где хваленая медицина катастров??
але??
где это все ? а елсиб она родила по дороге?
Вот куда поперлись зимой на неисправной машине?
24.12.2020 14:24
- гость -
Согласен. Только по-русски это называется "уважение".
а другой нет
ср*ать и родить нельзя погодить.
24.12.2020 14:31
- гость -
Когда ваша либеральная свора провоцируют полицейского, а потом год по всем своим ресурсам гоняет отредактированный ролик про "жемчужного прапорщика" и на этом основании ставит клеймо на всю правоохранительную систему, это нормально? А похвалить людей, совершивших благородный поступок, ненормально? А может быть вам пересмотреть свои системы ценностей? Или обилие выделения желчи и дерьма не позволяет?
Они не рожать ехали. А на обследование. Можно же заранее позаботиться. Раз довёл свою машину до того состояния, что она глохнет в самый не подходящий момент, тогда не выезжай на ней дальше соседней улицы.
У моего папы была старенькая машина. Перед любой дальней дорогой, он её тщательно осматривал, чтобы вот таких историй не поиключалось
Ни одна техника не застрахована от поломок. Тем более зимой. А с нашими машинами это случается в разы чаще, потому что вместо того, чтобы идти на завод и делать что-то полезное, всякие диванные тролли умеют только на инстасамок пялиться да коричневого цвета комменты строчить.
24.12.2020 15:29
- гость -
Чтоб у вас в голове-то?
Половину слов , даже не понял...
Это вы тут всех в платной помощи ЦРУ обвиняете?
Может скажете, как к ним комментатором устроиться?
А вообще конечно, завязываыйте с "60 минут" и похожими передачами.
Нельзя всех, на патриотов и врагов делить. Мир не настолько полярен