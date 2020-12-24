Алтайские автоинспекторы помогли водителю, который вез беременную женщину

Старший лейтенант полиции Александр Рикерт и лейтенант Дмитрий Сафонкин во время несения службы на маршруте патрулирования в Косихинском районе заметили припаркованный на обочине автомобиль ВАЗ-2109 с замерзшими стеклами. Как оказалось, внутри находилась беременная, которую нужно было доставить в медучреждение, но по пути машина заглохла, починить которую водителю не удалось.

"Подъехав к автомобилю, сотрудники ГИБДД поинтересовались у водителя о причине остановки и не требуется ли ему помощь. Помимо мужчины, в салоне транспортного средства были еще две женщины, одна из которых беременная. Водитель рассказал, что они направлялись из Бийска в Алтайский краевой клинический перинатальный центр на обследование, но по дороге автомобиль заглох", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, подчеркнув, что водитель и его пассажиры провели на морозе около полутора часов.

Инспекторы предложили женщинам пересесть в патрульный автомобиль, чтобы они согрелись. Кроме того, полицейские остановили попутный автомобиль, который отбуксировал неисправную машину до ближайшей автомастерской, а граждан – в пункт обогрева.

В ведомстве также добавили, что благодарный автовладелец отметил "благородный поступок сотрудников полиции и их профессиональное умение всегда прийти на помощь человеку, оказавшемуся в трудной ситуации".