Власти Алтайского края продают два самолета по цене автомобиля

28 декабря в Алтайском крае пройдет аукцион, на котором региональные власти вновь попытаются продать принадлежащие им два самолета "Ан-2", сообщает "Банкфакс". В прошлый раз покупателей не нашлось.

Самолет 1977 года выпуска продают за 209 тысяч рублей, а 1982-го – за 233 тысячи. Период приема заявок уже завершился.

"Ан-2" – советские легкие многоцелевые воздушные судна. Их использовали в сельскохозяйственных, спортивных, транспортных и учебных целях, а также в сфере пассажироперевозок и в вооруженных силах.

Ранее amic.ru писал, что объявление о продаже пассажирского самолета Boeing-757 появилось в интернете. Его автор предлагает приобрести судно за 262 млн рублей.