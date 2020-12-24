Власти Алтайского края продают два самолета по цене автомобиля

28 декабря в Алтайском крае пройдет аукцион, на котором региональные власти вновь попытаются продать принадлежащие им два самолета "Ан-2", сообщает "Банкфакс". В прошлый раз покупателей не нашлось.
Самолет 1977 года выпуска продают за 209 тысяч рублей, а 1982-го – за 233 тысячи. Период приема заявок уже завершился.
"Ан-2" – советские легкие многоцелевые воздушные судна. Их использовали в сельскохозяйственных, спортивных, транспортных и учебных целях, а также в сфере пассажироперевозок и в вооруженных силах.
Ранее amic.ru писал, что объявление о продаже пассажирского самолета Boeing-757 появилось в интернете. Его автор предлагает приобрести судно за 262 млн рублей.
Комментарии
А что писать когда прием заявок уже прошел?
24.12.2020 13:37
- гость -
А вдруг кто заявку подаст и купит? А так,стоит себе и дешевеет. Как станет тысячу стоить-можно забрать и в огород укатить.
Четверть миллиарда - это 250 миллионов. Что-то вы не то пишите.
Кому они нужны. Хотя машины надежные.
Я бы взял оба поля дерьмoм удобрять.
Что с их лётной годностью?
1439.у Вас жизни не хватит разрешение на полеты оформлять.
Передать в ДОСААФ жаба гложет?
Передав в ДОСААФ, можно пропиариться по всем каналам. Выхлоп по эффекту больше, чем от продажи.