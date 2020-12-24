31 декабря сделают выходным днем в Новосибирской области

Власти Новосибирской области объявят 31 декабря 2020 года дополнительным днем отдыха. Соответствующее распоряжение губернатор подпишет уже сегодня, сообщает в четверг, 24 декабря, пресс-служба правительства региона.

"Сегодня я это подкреплю соответствующим нормативным документом – распоряжением, в котором 31 декабря будет объявлено дополнительным днем отдыха. В шутку – могу поздравить в первую очередь мужчин, у них теперь появляется возможность 31 декабря отдохнуть", – сказал губернатор.

Ранее Андрей Травников заявлял, что сделать предновогодний день нерабочим для всех не смогут. Однако он предложил освободить от работы женщин, на которых выпадают хлопоты по подготовке к празднику.

Добавим, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко также объявил 31 декабря выходным днем.