Число детей с урологическими болезнями в Алтайском крае выросло в три раза

Рост числа урологических заболеваний среди детей фиксируют в Алтайском крае. По словам заведующего отделением хирургии Детской городской клинической больницы № 7 Андрея Бойко, частота патологий увеличилась в 2,5-3 раза.
Как пишут "Вести Алтай", клиническая больница № 7 стала первой в регионе по внедрению малотравматичных вмешательств при лечении урологических патологий, в том числе и аномалий развития. Нередко причиной мутаций становится внутриутробная инфекция.
Как объяснил Бойко, большой вклад в выявление патологии вносит антенатальная диагностика, которая позволяет выявить изменения еще на втором и третьем триместре беременности.
По мнению эксперта, рост урологических патологий связан с изменением характера питания, увеличенным потреблением соли, изменением введения прикорма. При этом в последнее время мочекаменная болезнь встречается у новорожденных и детей грудного возраста.
Комментарии
Молоко с молкомбината если сворачивается в хлопья сразу же , свежее, с завтрашней датой как обычно! Надо еще больше пальмы лить - она такая полезная, что за вилы скоро возьмемся и прикладами винтовок достучимся до правды! (Как сказал Ленин)
По мнению эксперта, причиной послужило изменение питания.
КАЧЕСТВЕННЫЕ И НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ НА 15- 20 ТЫС.В МЕСЯЦ НЕ УКУПИШЬ.
Надо меньше беременных женщин пичкать всякой дрянью. Назначают горсти «полезностей» - какие-то левые витамины, магний, кальций и прочую ерунду. Потом удивляются, откуда у детей камни.
Опять непонятно о чем. Выросло в три раза в сравнении с чем?
монсанта рулит.