На Алтае возбудили дело о хищении 6,8 млн рублей, выделенных на мосты

Следственные органы возбудили уголовное дело против гендиректора одной из компаний, которая выступила подрядчиком в строительстве двух пешеходных мостов через реку Катунь в Чемальском районе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР.

Следователи выяснили, что бизнесмен предоставил заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ, завысив их реальную стоимость. Ущерб федеральному бюджету от этих действий оценили в 6,8 млн рублей.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Следователи ведут сбор доказательств причастности мужчины к мошенничеству в особо крупном размере. Гендиректору грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.