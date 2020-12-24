На Алтае возбудили дело о хищении 6,8 млн рублей, выделенных на мосты

Следственные органы возбудили уголовное дело против гендиректора одной из компаний, которая выступила подрядчиком в строительстве двух пешеходных мостов через реку Катунь в Чемальском районе. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СУ СКР.
Следователи выяснили, что бизнесмен предоставил заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ, завысив их реальную стоимость. Ущерб федеральному бюджету от этих действий оценили в 6,8 млн рублей.
Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Следователи ведут сбор доказательств причастности мужчины к мошенничеству в особо крупном размере. Гендиректору грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
Комментарии
Украл 6 млн. Штраф 1млн. Где логика. Мне лично без разницы до его срока. Вор должен вернуть ущерб с процентами.
Украду 15 миллионов. С удовольствием потом оплачу штраф хоть 3 миллиона...
Интим не предлагать
Ой... Знала я одну даму, которая будучи директором и учредителем одной компании, заключила договор на проведение определённых работ, получила деньги из краевого бюджета, отчиталась о проведении. Через полгода выяснилось, что ничего не сделано. Даже не начинали.... Никто её не посадил, и штраф не присудили. Да и суда не было. Потаскали на допросы в ОБЭП с годик и забыли....
Даму из ДЗА?
А если-бы "деятельно раскаялись" ?
Я не знаю, что такое дза
Там в Рыбалке озеро построили за 300 млн. Воды пока нет. Еще 300 млн. надо.
ипотека хуже тюрьмы