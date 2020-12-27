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Закрыть портал несчастий. Как проводить 2020 год, чтобы привлечь любовь и богатство

, ИА "Амител"
И почему 28 декабря лучше не гадать и не колдовать, если вы не заканчивали Хогвартс
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Преддверие Нового года – волшебное время. Внутри у нас появляется ощущение праздника (если нет – вот инструкция, чтобы появилось), начальство на работе добреет, а впереди – длинные и беззаботные выходные. Для некоторых это время волшебно в прямом смысле: люди проводят специальные ритуалы, чтобы все плохое осталось в уходящем году. Например, делают генеральную уборку. А еще загадывают в новогоднюю ночь желание и верят, что оно обязательно сбудется. Но есть и обряды "покруче", уверена барнаульский медиум и основатель центра развития сверхспособностей "Интуиция" Татьяна Васильченко. Она рассказала amic.ru, чем можно привлечь богатство, наколдовать любовь и как загадывать желания правильно. Так, чтобы сбывались.

Время волшебства

Изначально Новый год вообще не имел ничего общего с магией, объяснила Васильченко. Но теперь это мощнейший энергетический день, когда открывается портал в потусторонний мир.

"Эту магию люди создали самостоятельно. Только представьте, что каждый год в ночь с 31 декабря на 1 января миллиарды людей чего-то хотят, чего-то желают, проводят какие-то ритуалы, обращаясь к Вселенной. И не обязательно эти ритуалы магические. Всем знаком обряд с загадыванием желания под бой курантов и поджигание этой бумажки, или утопление ее в шампанском и ритуальное выпивание. Так год за годом миллиарды жителей  нашей планеты сами наделили магией этот день. Магия и чудеса происходят, когда в них верят, когда их ждут", – уверена медиум.

По ее словам, в новогоднюю ночь заговоры и обряды действительно имеют особую силу. А сны в это время часто бывают вещими. И желание, которое вы загадали под бой курантов, на самом деле может сбыться. Особенно если вы желаете чего-то правильно.

Загадываем желание правильно

Чтобы заветное желание исполнилось, вам понадобятся листок бумаги (лучше – красивый) и спички. Только вот поджигать его и тем более пить шампанское с пеплом – не лучший вариант, объяснила Васильченко. Да и гастроэнтерологи не советуют. Экстрасенс предлагает другой новогодний обряд.

"Первый шаг на пути к исполнению желаний – визуализация. Поэтому нужно сделать карту своих желаний. Напишите свое желание на красивом листе бумаги, и когда будут бить часы, зажгите свечу. Подойдите к окну, приоткройте форточку и глядя на небо прочтите заговор: "Как в новогоднюю ночь звезда желаний зажигается, так и моя мечта воплощается", – советует медиум.

Листок лучше положить себе под матрас и оставить его там до утра. Другими словами, со своим желанием лучше переспать. А чтобы чудо точно произошло, Васильченко советует соблюдать несколько правил:

  • верить в то, что делаете;
  • обязательно быть в хорошем настроении;
  • не делиться "секретом со всем светом";
  • быть трезвым;
  • не суетиться и делать все спокойно и уверенно – и тогда все получится.

Колдуем любовь

Существует и магический обряд для тех, кто желает в 2021 году обрести, наконец, любовь. На новогодний стол нужно поставить два бокала. Один – для себя любимого(-ой), а второй – для своей будущей половинки. Конечно, нужно наполнить их шампанским. Пусть так и стоят все застолье.

После праздника бокалы нужно связать вместе красной атласной ленточкой. А содержимое – выпить (если вы, конечно, сможете после новогоднего торжества).

Связанные ленточкой, бокалы должны стоять под елкой до самого Старого Нового года. Так что если у вас есть в доме кошки, держите их подальше от елки, а то они запросто могут украсть у вас будущую любовь. После Старого Нового года уберите бокалы в шкаф. Но ленточку не развязывайте – это можно будет сделать только тогда, когда ваш суженый объявится.

Колдуем богатство

Чтобы привлечь деньги, как ни странно, нужны деньги: для ритуала. Приготовьте заранее двенадцать купюр. Эксперт подчеркивает, что достоинством они должны быть не меньше 1000 рублей.

В новогоднюю ночь положите эти купюры под скатерть стола. Ближе к часу ночи возьмите деньги и подойдите с ними к окну. Эксперт советует сделать это незаметно для других. У окна нужно прочитать заговор:

"Святым словом, добрым часом заговариваю себя на весь год.
Пусть нищета за порог пойдет. Пусть счастье и удача в доме гнездятся.
Пусть благополучие и успех от их союза родятся.
Пусть деньги льются дождем золотым.
Пусть все проблемы развеются в дым.
Пусть богатство и добро в моем доме не кончаются.
Аминь. Аминь. Аминь".

А деньги после ритуала следует прибрать. И, конечно же, ждать, когда их у вас станет больше.

Осторожно – нечисть

Обряды могут обернуться для вас большой бедой, если проводить их не в то время, предупреждает экстрасенс. Например, дни с 23 по 28 декабря считаются темными.

"Нечисть гуляет по Земле. Маги и колдуны используют это время для ворожбы, гаданий, заклинаний на врагов, снятия и наведения порчи. При этом обязательно делаются приношения духам. Часто проводят обряды с зеркалами. А 28 декабря – Сатанинский лунный день. В это время делают привороты, изготавливают кукол из воска и проводят обряды с кровью", – рассказала Васильченко.

По ее словам, в это время лучше не заигрывать со Вселенной, если вы не знаете всех магических тонкостей. Кстати, 30 декабря 2020 года – полнолуние. Медиум предупреждает, что в этот сильнейший энергетический день нужно быть "очень осторожным со своими желаниями".

А вот традиционную уборку можно проводить в любой день. Это действительно помогает оставить все старое и ненужное в уходящем году, считает Васильченко. Особенно если при этом окропить двери, окна и углы в доме родниковой водой (уж не знаем, где вы ее возьмете, но и святая подойдет). Причем воду лучше взять 27 декабря, уточняет медиум. Воду лучше "заколдовать" специальным заговором. Затем нужно омыть этой водой лицо и руки. А уже потом окропить свое жилище со словами:

"Ключевой водой свой дом окропляю, от бед и недругов его избавляю".

Не забрать с собой ковид

2020 год стал таким тяжелым в первую очередь из-за того, что он високосный, уверена Васильченко. По ее словам, именно в високосные годы в мире происходит намного больше бед, трагедий и смертей.

"Високосный год, по преданиям, называли Касьяновым годом. Легенды гласят, что Касьяном звали ангела, который предал Бога. За свое предательство Касьяна признали падшим ангелом и отлучили от Бога. Карающие небесные силы приговорили его к наказаниям по всем векам до Судного дня. Три года он должен мучиться и страдать, а на четвертый его отпускали. Поскольку Касьян был отлучен от Неба, то каждый четвертый год, свободный от наказания, он ходит по земле, и злоба его сокрушает добро и творит беду", – рассказала Васильченко.

Именно Касьянов год виноват в том, что к нам пришла пандемия, убеждена медиум. Кстати, чтобы не унести с собой недуг в 2021-й, Васильченко предлагает провести еще один обряд.

"Чтобы не забрать с собой из уходящего високосного года недуги, зажгите семь восковых свечей и прочтите заговор 31 декабря с 23:00 до 23:50. Кстати, читать обязательно должна хранительница очага", – объяснила медиум.

А чтобы окончательно закрыть "портал несчастий" и избавиться от других проблем уходящего года, Васильченко рекомендует за пару минут до боя курантов открыть входную дверь и произнести:

"Касьянов год, поскорее уходи, все что плохого принес, с собой унеси".

А закрыв дверь, прочитайте молитву, которая привлечет в ваш дом "лад, любовь и терпение".

"Во имя Отца и Сына  и Святого Духа. Аминь.
Благослови, Христос
И Матерь Божия,
Пресвятая Богородица.
И святой отец Абрам,
Рабов Божьих (перечислить имена)
На взаимное терпение,
На лад, любовь и уважение.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Ныне, присно, и во веки веков. Аминь."

И только разобравшись с проблемами уходящего года и избавившись от всего старого, смело загадывайте желания и делайте обряды. А, главное, верьте в желаемое, – по словам медиума, это самая сильная магия.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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