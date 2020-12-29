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Новогодний детокс. В "Территории здоровья" помогут восстановить силы после 2020 года

, ИА "Амител"
Где в Барнауле можно почистить организм от токсинов

В конце года накопленная усталость знакома большей части людей. Настраиваясь перед новогодними каникулами на длительный отдых, чаще всего люди еще больше загоняют себя в стрессовое состояние. Обильные застолья, пассивный отдых, вредные привычки, а иногда даже бесконтрольный прием медикаментов – в результате на работу приходится выходить, что называется, без сил. Все дело в токсинах, которые образуются в организме на фоне хронических стрессов, недосыпания и несбалансированного питания.

Что делать, если тело нуждается в помощи? Специально для тех, кто хочет восстановить свои силы, в центре разработали особую детокс-программу "Территория детоксикации"

"Хроническая интоксикация может привести к серьезным заболеваниям, как острым, так и хроническим. И это не только избыточный вес. Это может быть тяжелая эндокринная патология, аутоиммунные заболевания, онкологические процессы. Конечно, стоит заняться профилактикой до того, как начинается болезнь. До начала детоксикации нужно провести обследование организма, чтобы выявить возможные отклонения. Неприемлемо глубокое очищение организма в домашних условиях – это должна быть комплексная, грамотная программа под контролем специалиста. Возьмите за правило проводить очищение своего организма не реже одного раза в год. Это позволит на протяжении многих лет сохранять красоту и здоровье", – рассказала врач-эндокринолог центра "Территория здоровья" Наталья Карелова.

Лечение в "Территории Здоровья" проходит на базе круглосуточного стационара, где специалисты не оставляют пациента без внимания ни на час. Но в центре также можно пройти необходимые процедуры, как, например, новогодний детокс – амбулаторно. 

В медицинском лечебно-реабилитационном центре помогают устроить "генеральную уборку" изнутри, направляя работу организма пациента на путь самовосстановления и саморегуляции. Эффекты детоксикации заметны сразу – возникает приток жизненных сил, улучшается не только состояние кожи, волос и ногтей, но и настроение, а также сон. Кроме того, детокс способствует  положительной динамике в лечении бронхолегочных заболеваний, различного рода аллергических заболеваний: поллинозов, аллергических дерматитов. Как отмечают врачи, происходит  оздоровление, омоложение организма и очищение на клеточном уровне.

Как рассказал специалист "Территории здоровья", любой человек может проверить себя на наличие интоксикации. К ее первым признакам относятся: быстрая утомляемость, снижение работоспособности, головная боль, головокружение, появление темных кругов под глазами, тусклый цвет лица, более выраженные мимические морщины, тусклая и сухая кожа, различные высыпания на коже, в том числе гнойничковые, сексуальная дисфункция, частые заболевания ("срыв адаптации"), резкий запах пота и других естественных выделений, чувство горечи во рту, налет на языке, аллергические реакции на некоторые вдыхаемые вещества и продукты.

Кроме того, на базе круглосуточного стационара в "Территории здоровья" действуют программы "Курорт в городе" и "Антиэйдж". Первая направлена на восстановление организма после стрессовых ситуаций. Она помогает устранить спазм сосудов, острую и хроническую боль в позвоночнике, а также избавиться от перепадов настроения и чувства тревоги, вернуть концентрацию внимания.

Программа "Антиэйдж" поможет справиться с возрастными изменениями – повысить эластичность кожи, вернуть тонус мышцам, очистить организм и решить проблему с лишними килограммами.

Чтобы помочь организму избавиться от ненужного, проведите предстоящие каникулы с пользой для здоровья. Все подробности можно узнать по телефону: 8-800-2-506-517.

Многопрофильный центр медицинской реабилитации "Территория здоровья"
Алтайский край, Змеиногорский тракт, 36е.
Телефон: 8-800-2-506-517 (бесплатно по России).

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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