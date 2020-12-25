В АлтГТУ создадут центр по развитию пищевых, химических и биотехнологий

В АлтГТУ создают инжиниринговый центр "ХимБиоМаш". Здесь будут проводить исследования качества продуктов, разрабатывать новые рецептуры и технологии, создавать специальное и функциональное питание. Об этом сообщил ректор университета Андрей Марков членам Совета по развитию биотехнологий при губернаторе Алтайского края.

Ранее АлтГТУ прошел конкурсный отбор Минобрнауки России по созданию и развитию инжиниринговых центров по приоритетным направлениям развития промышленности РФ. На создание центра из федерального бюджета выделят 84 млн рублей, еще 36 млн вложит сам вуз. Реализация гранта рассчитана на три года.

Деньги потратят на покупку оборудования и программного обеспечения, ремонт помещений, повышение квалификации сотрудников, разработку дополнительных профессиональных программ, патентные сервисы и транспортные услуги.

Средства федерального бюджета вузам и научным организациям выделяют в рамках федерального проекта "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации". Как отмечают в Минобрнауки России, эта мера поддержки позволит подготовить квалифицированные кадры в области инжиниринга, а также коммерциализировать и вывести на рынок результаты исследований и разработок.

"Инжиниринговый центр будет создан в первую очередь для того, чтобы мы могли предложить высокотехнологичные, инновационные решения для производственного сектора. Предполагается, что центр объединит разработки и ресурсы нескольких институтов АлтГТУ, региональных предприятий и научный центров, чтобы вместе работать в области прикладных биотехнологий и создавать новые продукты и технологии", – говорит Андрей Марков.

Инжиниринговый центр АлтГТУ будет работать по направлениям: "промышленные биотехнологии", "химические технологии" и "машиностроение для пищевой, перерабатывающей, фармацевтической и химической промышленности".

Специалисты будут осуществлять проектирование технологических схем и линий с использованием цифровых интеллектуальных технологий, разрабатывать приборы и регламенты контроля качества производимой продукции. Кроме того, в центре разработают новые способы выделения и очистки химических продуктов, рецептуры и технологические регламенты производства химической продукции, в том числе композитных материалов.

Добавим, всего на конкурсный отбор поступило 105 заявок вузов и научно-исследовательских учреждений, прошли формальную экспертизу на соответствие конкурсным требованиям 65 заявок, 11 из них стали победителями конкурсного отбора.