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В АлтГТУ создадут центр по развитию пищевых, химических и биотехнологий

, ИА "Амител"
Это будет первый подобный инжиниринговый центр в Алтайском крае

В АлтГТУ создают инжиниринговый центр "ХимБиоМаш". Здесь будут проводить исследования качества продуктов, разрабатывать новые рецептуры и технологии, создавать специальное и функциональное питание. Об этом сообщил ректор университета Андрей Марков членам Совета по развитию биотехнологий при губернаторе Алтайского края.

Ранее АлтГТУ прошел конкурсный отбор Минобрнауки России по созданию и развитию инжиниринговых центров по приоритетным направлениям развития промышленности РФ. На создание центра из федерального бюджета выделят 84 млн рублей, еще 36 млн вложит сам вуз. Реализация гранта рассчитана на три года.

Деньги потратят на покупку оборудования и программного обеспечения, ремонт помещений, повышение квалификации сотрудников, разработку дополнительных профессиональных программ, патентные сервисы и транспортные услуги.

Средства федерального бюджета вузам и научным организациям выделяют в рамках федерального проекта "Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской Федерации". Как отмечают в Минобрнауки России, эта мера поддержки позволит подготовить квалифицированные кадры в области инжиниринга, а также коммерциализировать и вывести на рынок результаты исследований и разработок.

"Инжиниринговый центр будет создан в первую очередь для того, чтобы мы могли предложить высокотехнологичные, инновационные решения для производственного сектора. Предполагается, что центр объединит разработки и ресурсы нескольких институтов АлтГТУ, региональных предприятий и научный центров, чтобы вместе работать в области прикладных биотехнологий и создавать новые продукты и технологии", – говорит Андрей Марков.

Инжиниринговый центр АлтГТУ будет работать по направлениям: "промышленные биотехнологии", "химические технологии" и "машиностроение для пищевой, перерабатывающей, фармацевтической и химической промышленности". 

Специалисты будут осуществлять проектирование технологических схем и линий с использованием цифровых интеллектуальных технологий, разрабатывать приборы и регламенты контроля качества производимой продукции. Кроме того, в центре разработают новые способы выделения и очистки химических продуктов, рецептуры и технологические регламенты производства химической продукции, в том числе композитных материалов.

Добавим, всего на конкурсный отбор поступило 105 заявок вузов и научно-исследовательских учреждений, прошли формальную экспертизу на соответствие конкурсным требованиям 65 заявок, 11 из них стали победителями конкурсного отбора.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

25.12.2020 09:41
- гость -

Здесь будут проводить исследования качества продуктов, разрабатывать новые рецептуры и технологии, создавать специальное и функциональное питание.

я так понимаю будут разрабатывать новые рецептуры обещанных в свое время 300 сортов колбасы

Обзор российского рынка колбасы и колбасных изделий за 2019 год

3. На рынке увеличилась доля фальсификата. Основные претензии – недостаток белка, содержание не разрешенных национальным стандартом ингредиентов. Использование дешевого коллагенового белка, который на этикетке представлен как «животный» белок. Коллагеновый белок составляет основу сухожилий, хрящей, шкурок животных и не содержит достаточного объема незаменимых аминокислот. Для увеличения массы вместо сои добавляется клетчатка из корнеплодов или злаков и другие ингредиенты.

)))

25.12.2020 10:05
- гость -

25.12.2020 09:41
- гость -

Улыбайтесь дальше. Сейчас, если покупатель с головой, то выбрать хорошую колбасу не так уж сложно.

25.12.2020 10:27
- гость -

выбрать хорошую колбасу не так уж сложно.

выбрать не сложно - сложно оплатить )))

25.12.2020 10:40
- гость -

25.12.2020 10:27
- гость -

На авто и коттеджи есть, а на хорошую колбасу никак не накопить?

25.12.2020 11:02
- гость -


25.12.2020 10:40
- гость -

25.12.2020 10:27
- гость -

На авто и коттеджи есть, а на хорошую колбасу никак не накопить?

Вот если колбасу в магазине в кредит давали бы.

25.12.2020 11:39
- гость -

Вот если колбасу в магазине в кредит давали бы.

возьмите в банке кредитную карту. что может быть проще? тем более их сейчас только бомжам не дают. хотя может быть я и ошибаюсь.

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