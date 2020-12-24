Госдеп США обвинил ФСБ России в отравлении Навального

В Госдепартаменте США считают, что к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального причастны сотрудники Федеральной службы безопасности России.

"Сотрудники ФСБ использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок", чтобы отравить Навального. Его отравлению нет никакого правдоподобного объяснения, кроме того, что российское правительство участвовало в этом и несет за него полную ответственность", – цитирует заявление Госдепа CNN.

В обращении ведомства отмечается, что "неспособность" российских властей дать ответы на вопросы об отравлении Навального говорит "о многом". "Россия выдвинула множество, причем часто противоречивых, теорий", – написано в заявлении.

При этом в Госдепе не ответили на вопрос CNN, почему ранее ведомство не выступало с заявлением об отравлении Навального, несмотря на многочисленные запросы.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.

В результате расследования немцы заявили, что Навального отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность.

Как ранее сообщил amic.ru, в середине декабря Алексей Навальный опубликовал расследование собственного отравления, в котором ему помогали несколько зарубежных изданий. На основании биллинга телефонных переговоров участники расследования выявили группу лиц, которые с 2017 года незаметно сопровождали Навального в его поездках и якобы готовили его убийство.