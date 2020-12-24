Госдеп США обвинил ФСБ России в отравлении Навального

В Госдепартаменте США считают, что к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального причастны сотрудники Федеральной службы безопасности России.
"Сотрудники ФСБ использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок", чтобы отравить Навального. Его отравлению нет никакого правдоподобного объяснения, кроме того, что российское правительство участвовало в этом и несет за него полную ответственность", – цитирует заявление Госдепа CNN.
В обращении ведомства отмечается, что "неспособность" российских властей дать ответы на вопросы об отравлении Навального говорит "о многом". "Россия выдвинула множество, причем часто противоречивых, теорий", – написано в заявлении.
При этом в Госдепе не ответили на вопрос CNN, почему ранее ведомство не выступало с заявлением об отравлении Навального, несмотря на многочисленные запросы.
Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.
В результате расследования немцы заявили, что Навального отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность.
Как ранее сообщил amic.ru, в середине декабря Алексей Навальный опубликовал расследование собственного отравления, в котором ему помогали несколько зарубежных изданий. На основании биллинга телефонных переговоров участники расследования выявили группу лиц, которые с 2017 года незаметно сопровождали Навального в его поездках и якобы готовили его убийство.
Комментарии
Так и есть. Кроме гоповского "гы-гы-гы" от путинской шайки ничего нет.
Господи, ну когда уже этого питикантропа-аборигена привлекут за измену Родине!
24.12.2020 16:40
- гость -
Не переживай, а то язва опять откроется.
При каких обстоятельствах госдеп США мог бы сказать что Россия хорошая и ни в чем не виновата? Когда алкаш президент будет ездить к ним и отплясывать?
Сейчас дружкам Путина блокируют заграничные счета, совсем не весело им будет.
24.12.2020 17:20
- гость -
Переживаете за них?
24.12.2020 16:52
- гость -
При Медведеве лучше были отношения, и санкций не было. А отчего они появились - вспоминайте сами.
24.12.2020 16:52
- гость -
При медведеве, да он может только своей секретаршей управлял да уточками, вы о чем вообще.
24.12.2020 17:28
- гость -
При Сталине было хорошо, давно расстреляли бы и не отвлекали рабочий класс от работы своими новостями про клоуна, который сам себя обливает зеленкой и травит))))
24.12.2020 16:40
- гость -
В чём конкретно заключается измена Родине у АБОРИГЕНа?
Втом, что он говорит о том, что и дураку уже и так видно? Может это у тех о ком он говорит измена, не находите?
-гость 14:40
а при Бату-хане еще лучше, вы вообще рабом бы были
мое мнение, простым людям угрозы нет от госдепа. главный враг- это тот кто разбазарил народное достояние и продолжает разбазаривать. людям жрать нечего, а "приближенные" мерятся яхтами. где справедливость?
24.12.2020 17:44
-меcный-, находить измену у тех о ком вы либерасики все время трещите, можете только вы.
Дурочкам доверили химическое оружие! Вата наверно очнется когда они целый аэропорт отравят, хотя нет им что-нибудь соврут по ТВ, они и поверят.
Нашим органам не надоело оправдываться?
пора уже заварить кашу там , чтобы им некогда было о нас думать.
Но вот что я не понимаю, так это подвывание местных борей и прочих фикатэ госдепу.
Что ребята хорошо кормят вас оттудова?
Если бы Навальный чаще менял трусы, то и не отравился бы
Представьте себе на минутку! В посольстве России убили бы журналиста какой— нибудь страны и растворили в ванне с кислотой...... представили? И что бы сказали американцы???? Вопрос— а когда такое произошло у Саудитов— они хоть какие— то санкции ввели против???
В чём конкретно заключается измена Родине у АБОРИГЕНа?
О, перелогинился...
А у них опять двух негров застрелили полицаи.До каких пор там будет процветать расизм?!Пора принимать меры на уровне ООН.