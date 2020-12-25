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Как зимой стать самой обаятельной и привлекательной? Быть в хорошем настроении и чуть подчеркнуть свои достоинства. Теплое платье, несомненно, в этом поможет. Смотрите нашу подборку модных образов и не забывайте об аксессуарах.

С платьями миди и мини лучше сочетать высокие сапоги или ботфорты (тепло и красиво). Сыграйте на контрастах: женственное платье и грубые ботинки. Объемные кардиганы или свитеры также сгладят мелкие недостатки. Чем проще платье, тем смелее можно быть в выборе бижутерии, особенно если это касается вечернего образа. То же относится и к колготкам с рисунком. Но не перегружайте образ: изюминку лучше использовать одну, а в цветовом решении стоит избегать более двух контрастных сочетаний.