Умные подарки. "Телефоника" дарит скидку на популярные смартфоны и гаджеты

Для многих купить подарки к празднику для себя, родных или друзей – большая трудность. Ведь нужно не только учесть интересы человека, но и выбрать что-то действительно нужное. В таком случае можно посмотреть технику или гаджеты – такой подарок точно не будет лежать без дела. К тому же в Барнауле "Телефоника" запускает акции и скидки, чтобы облегчить покупателям выбор и нагрузку на бюджет.

Тем, кто не знает, что выбрать, сотрудники магазина могут предложить новинки смартфонов Realme, Honor, Xiaomi, ZTE и другие модели со скидками и кешбэком.

Также в "Телефонике" большой выбор умных часов по выгодным ценам: на все часы Samsung действует скидка – тысяча рублей, а на часы Honor – до 4 тысяч. Такой подарок пригодится каждому, у кого есть смартфон.

Кроме того, сейчас в тренде беспроводные наушники в стиле Apple AirPods. Они очень удобны и просты в использовании, за что их ценит не только молодежь, но и старшее поколение. На большинство позиций в ассортименте "Телефоники" как раз действуют новогодние скидки от 10% до 50%. Среди них – известные Honor, Samsung, Xiaomi, Realmi и новые функциональные Acssesstyle и Deppa.

Еще больше акций и подробную информацию по ним можно найти на сайте магазина. Там же можно сделать онлайн-заказ.

ООО "ТЛФ". Адрес: 656056, Барнаул, Партизанская, 44-28. ОГРН 1122225005583