25 декабря. Меньше недели осталось до Нового года. Предлагаем вам отвлечься от работы и предпраздничной суеты и послушать аудиосказки по мотивам волшебных историй и легенд народов, проживающих на территории Алтайского края. Мы нарисовали иллюстрации и озвучили их специально для вас и ваших детей.

Бурятская сказка "Зима и лето" расскажет, как одна маленькая девочка поставила в тупик самого мудрого слугу правителя.

Алтайские сказки – о том, почему созвездие Большая медведица называется именно так, и как появилось Телецкое озеро.

Кумандинская сказка "Алтынплек" – о вечном выборе: жить в страхе или выйти на борьбу.

Чувашская сказка объяснит, почему ель и сосна вечнозеленые.

Армянская сказка "Золотоволосая Люсик" – о красивой девушке, завистливой невестке и справедливости, которая восторжествовала.

Немецкая сказка "Замарашка и волшебный прутик" – о том, что даже избалованные красавицы могут измениться и выйти замуж за принца, если осознают ошибки и не испугаются черной работы.

Если вы только начали готовиться к Новому году, советуем послушать подборку праздничных песен, сделать новогоднюю защитную маску и составить праздничное меню.