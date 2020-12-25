Небольшой снег и морозы до -21 градуса. Прогноз погоды в Алтайском крае на 25 декабря

Холодный день с небольшим снегом и сильным ветром ждет жителей Алтайского края в пятницу, 25 декабря. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха составит от -7 до -12 градусов, местами по северо-западу -16...-21 градус с похолоданием в течение дня. В отдельных районах небольшой, местами по югу умеренный снег, метели. На дорогах снежные заносы, местами сильная гололедица. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров в среднем покажут от -10 до -12 градусов, а к концу дня похолодает до -23 градусов. Как и в целом по региону, будет небольшой снег, метель, на дорогах – сильная гололедица и снежные заносы. Скорость ветра при порывах будет достигать 14 метров в секунду.