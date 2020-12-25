Алтайский инфекционист рассказал, как защитить себя и близких в новогодние праздники

Заболеваемость COVID-19 не сошла на нет, и вместо больших компаний новогоднюю ночь лучше всего провести в кругу самых близких людей. Об этом рассказал главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко.

"Если есть возможность обойтись без корпоративных мероприятий, то это станет самым предпочтительным вариантом… Каждому из нас следует помнить, что достаточно лишь одного заболевшего, чтобы все присутствующие на мероприятии смогли заразиться и получить положительный тест на COVID-19", – цитирует эксперта пресс-служба регионального Минздрава.

Он также призвал чаще мыть руки, носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, нужно следить за своим самочувствием и своевременно обращаться к врачу.

Ранее Минздрав Алтайского края спрогнозировал начало третьей волны коронавируса. По данным эпидемиологов, она возможна в феврале-марте 2021 года на фоне сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппа.