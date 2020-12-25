Как ухаживать за волосами, чтобы сохранить прическу даже после шапки. Советы мастера

Зима – огромное испытание для наших волос и кожи головы. Морозы, "парниковый эффект" под шапкой, пересушенный воздух в офисе – и мы получаем тусклые волосы, жирные корни, отсутствие объема. Как правильно ухаживать за волосами в холодное время года, чтобы быть всегда красивой, в рамках проекта "Журналист меняет профессию" amic.ru рассказала мастер производственного обучения Барнаульского лицея железнодорожного транспорта Татьяна Лукашева.

Правильная головомойка

Мыть волосы мастер советует по мере их загрязнения. Но при этом оговаривается, что на самом деле тут все не так просто. По мнению специалистов, частое мытье головы (особенно горячей водой) вредно: у корней волосы становятся жирными, а сами – сухими и ломкими. "Так называемый жир выделяют сальные железы у нас на голове. Это природная защита наших волос. И чем чаще, чем больше мы его смываем, тем больше его выделяет наш организм", – объясняет Татьяна.

Волосы действительно можно приучить к более редкому мытью. "Если перетерпеть неопрятный внешний вид и мыть голову, например, раз в неделю, то месяца через три-четыре сальные железы станут менее активны, волосы будут меньше жирниться и ежедневного мытья уже не потребуется", – говорит специалист.

Проблема в том, что мало кто из нас готов ходить три месяца с грязной головой. А поэтому продолжаем мыть волосы по мере загрязнения.

Выход есть – нужно просто правильно подобрать шампунь. Лучше всего – тот, что подходит для ежедневного мытья.

"Я своим клиенткам всегда советую профессиональные уходовые средства для волос с нейтральным уровнем pH, с натуральными растительными ингредиентами, без красителей, парабенов и силиконов. Подбирать их нужно под свой тип волос", – рассказывает Татьяна.

Правильная сушка

Правило простое, но нарушают его часто: ни в коем случае зимой не выходите на улицу с влажными волосами. Мало того, что простынете, так и волосы испортите: влажные волосы на морозе замерзнут и станут ломкими и тусклыми.

Пользоваться феном тоже нужно правильно: чтобы не повредить волосы горячим воздухом и не пересушить, нанесите на них термозащитное средство. Оно к тому же выступит в роли легкого стайлинга и закрепит вашу прическу.

Зимой волосы страдают не только от мороза и фена, но и от пересушенного батареями воздуха в помещениях. Справиться с этой проблемой помогают увлажняющие средства: выбор их довольно обширный, поэтому подбирайте то, что подходит именно вам.

После мытья волос обязательно используйте восстанавливающий или увлажняющий бальзам или кондиционер, чтобы волосы не путались и не электризовалось.

Как вернуть объем

Во-первых, даже зимой регулярно посещайте парикмахера, чтобы освежить прическу. Мастер сострижет посеченные кончики и поможет подобрать вариант прически, которая сохраняет объем.

Сушите феном волосы, начиная от корней. Это поможет приподнять волосы, и объем сохранится дольше.

Еще одна хитрость от мастера: при укладке можно использовать плойку с насадкой гофре.

"Соберите верхнюю часть волос на макушке, а остальные волосы поближе к корням пройдите плойкой гофре. Держите ее недолго, чтобы не сжечь волосы. Делать гофре можно на каждой прядке, а можно в шахматном порядке. После этого верхнюю часть волос распустите и получите объемную прическу. Причем объем будет держаться долго – до следующего мытья волос", – рассказывает Татьяна.

Для здоровых и блестящих локонов

Для зимнего ухода за волосами несколько раз в неделю используйте интенсивные питательные и восстанавливающие маски. Прекрасно, если в их составе будут витамины В1, В5, В6 и F, гликолипиды, фосфолипиды, протеины, аминокислоты. Такой уход поможет быстрее восстановиться волосам, сделает их блестящими, сильными и здоровыми.

Маску нужно наносить на влажные, но хорошо отжатые волосы. Если есть время, можно накрыть волосы пленкой, замотать теплым полотенцем и подержать 15 минут. Если времени мало, то просто нанесите на влажные (не мокрые!) волосы и подержите пять минут.



Справка: конкурс "Журналист меняет профессию" проходит благодаря Министерству образования и науки Алтайского края, компании "Барнаулспецодежда", Фонду президентских грантов и Институту социальных инноваций при поддержке департамента администрации губернатора Алтайского края по информационной политике.