Пятница, 25 Декабрь, 14:00

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,84
€ 91,35
-8°


2963688 +0
Обь
29см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Адвент-календарь-2021Новый год-2021Коронавирус на Алтае
Новости

Как ухаживать за волосами, чтобы сохранить прическу даже после шапки. Советы мастера

, ИА "Амител"
Как правильно мыть волосы и укладывать, чтобы быть красивой всегда
pixabay.com

pixabay.com

Зима – огромное испытание для наших волос и кожи головы. Морозы, "парниковый эффект" под шапкой, пересушенный воздух в офисе – и мы получаем тусклые волосы, жирные корни, отсутствие объема. Как правильно ухаживать за волосами в холодное время года, чтобы быть всегда красивой, в рамках проекта "Журналист меняет профессию" amic.ru рассказала мастер производственного обучения Барнаульского лицея железнодорожного транспорта Татьяна Лукашева.

Правильная головомойка

Мыть волосы мастер советует по мере их загрязнения. Но при этом оговаривается, что на самом деле тут все не так просто. По мнению специалистов, частое мытье головы (особенно горячей водой) вредно: у корней волосы становятся жирными, а сами – сухими и ломкими. "Так называемый жир выделяют сальные железы у нас на голове. Это природная защита наших волос. И чем чаще, чем больше мы его смываем, тем больше его выделяет наш организм", – объясняет Татьяна.

Волосы действительно можно приучить к более редкому мытью. "Если перетерпеть неопрятный внешний вид и мыть голову, например, раз в неделю, то месяца через три-четыре сальные железы станут менее активны, волосы будут меньше жирниться и ежедневного мытья уже не потребуется", – говорит специалист.

Проблема в том, что мало кто из нас готов ходить три месяца с грязной головой.  А поэтому продолжаем мыть волосы по мере загрязнения.

Выход есть – нужно просто правильно подобрать шампунь. Лучше всего – тот, что подходит для ежедневного мытья.

"Я своим клиенткам всегда советую профессиональные уходовые средства для волос с нейтральным уровнем pH, с натуральными растительными ингредиентами, без красителей, парабенов и силиконов. Подбирать их нужно под свой тип волос", – рассказывает Татьяна.  

Правильная сушка

Правило простое, но нарушают его часто: ни в коем случае зимой не выходите на улицу с влажными волосами. Мало того, что простынете, так и волосы испортите: влажные волосы на морозе замерзнут и станут ломкими и тусклыми.

Пользоваться феном тоже нужно правильно: чтобы не повредить волосы горячим воздухом и не пересушить, нанесите на них  термозащитное средство. Оно к тому же выступит в роли легкого стайлинга и закрепит вашу прическу.

Зимой волосы страдают не только от мороза и фена, но и от пересушенного батареями воздуха в помещениях. Справиться с этой проблемой помогают увлажняющие средства: выбор их довольно обширный, поэтому подбирайте то, что подходит именно вам.

После мытья волос обязательно используйте восстанавливающий или увлажняющий бальзам или кондиционер, чтобы волосы не путались и не электризовалось.

Как вернуть объем

Во-первых, даже зимой регулярно посещайте парикмахера, чтобы освежить прическу. Мастер сострижет посеченные кончики и поможет подобрать вариант прически, которая сохраняет объем.

Сушите феном волосы, начиная от корней. Это поможет приподнять волосы, и объем сохранится дольше.

Еще одна хитрость от мастера: при укладке можно использовать плойку с насадкой гофре.

"Соберите верхнюю часть волос на макушке, а остальные волосы поближе к корням пройдите плойкой гофре. Держите ее недолго, чтобы не сжечь волосы. Делать гофре можно на каждой прядке, а можно в шахматном порядке. После этого верхнюю часть волос распустите и получите объемную прическу. Причем объем будет держаться долго – до следующего мытья волос", – рассказывает Татьяна.

Для здоровых и блестящих локонов

Для зимнего ухода за волосами несколько раз в неделю используйте интенсивные питательные и восстанавливающие маски. Прекрасно, если в их составе будут витамины В1, В5, В6 и F, гликолипиды, фосфолипиды, протеины, аминокислоты. Такой уход поможет быстрее восстановиться волосам, сделает их блестящими, сильными и здоровыми.

Маску нужно наносить на влажные, но хорошо отжатые волосы. Если есть время, можно накрыть волосы пленкой, замотать теплым полотенцем и подержать 15 минут. Если времени мало, то просто нанесите на влажные (не мокрые!) волосы и подержите пять минут.

Справка: конкурс "Журналист меняет профессию" проходит благодаря Министерству образования и науки Алтайского края, компании "Барнаулспецодежда", Фонду президентских грантов и Институту социальных инноваций при поддержке департамента администрации губернатора Алтайского края по информационной политике.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Все о красоте
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
Loading...
13:52
Ушла из жизни декан факультета Алтайского института культуры 0
13:40
Полпред президента предложил ввести акцизы на иностранных работников 2
13:25
Алтайская пенсионерка скинула 30 тысяч рублей мошенникам с балкона 1
13:13
Жителей Алтайского края предупредили о морозах до -47°С 0
13:01
Минобороны РФ заявило о возросшем риске кибератак на ядерные объекты 3
12:48
"Динамо-Алтай" проиграло заключительный матч против "Чебоксар" 0
12:36
Умер бывший зампред правительства Республики Алтай 0
12:24
Сатурация, обсервация и "хз какой этап". Ковидный разговорник – 2020 9
12:10
Елка, Пресняков и Big Russuan Boss. Барнаульцев приглашают на онлайн-квест-концерт 0
12:00
Роструд напомнил о семи сокращенных рабочих неделях в 2021 году 0
11:48
Детское шампанское предложили запретить в России 9
11:33
Барнаульский водоканал резко ответил на критику мэрии 15
11:18
Еще 13 человек с ковидом скончались в Алтайском крае 2
11:07
В Алтайском крае появилась новая АЗС "Газпромнефть" 3
11:00
Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая. Станция Рубцовск 0
10:48
Наденьте это немедленно. Какие платья будут в моде в 2021 году? 0
10:37
Еще один мутировавший штамм коронавируса нашли в Нигерии 1
10:25
Известный врач вошел в Общественную палату Алтайского края 4
10:13
Рожаем меньше, умираем – чаще. Алтайский край несет рекордные потери со времен войны 28
10:01
Связанные одной целью. Топ-менеджер АЗПИ о работе завода в пандемию COVID-19 2
09:57
Вирусолог сравнил иммунитет от COVID-19 после вакцины и болезни 4
09:44
Адвент-календарь amic.ru. Слушаем сказки 0
09:33
В Барнауле ликвидировали очередную коммунальную аварию 1
09:19
Неоднократно судимый житель Алтайского края убил собутыльника журнальным столиком 0
09:06
В АлтГТУ создадут центр по развитию пищевых, химических и биотехнологий 6
08:57
Более 15 трлн рублей направят власти России на борьбу с бедностью 13
08:45
Барнаулец разыграл спектакль, чтобы похитить 12 млн рублей с рабочего места 2
08:29
Как ухаживать за волосами, чтобы сохранить прическу даже после шапки. Советы мастера 0
08:16
Замдиректора барнаульского зоопарка пришел на "Давай поженимся!" 5
08:03
Умные подарки. "Телефоника" дарит скидку на популярные смартфоны и гаджеты 1
07:48
Жители Алтая смогут поставить прививку от COVID-19 в 2020 году. Что об этом известно? 26
07:33
"Власть – это бухгалтер": Золотарь о цензуре, "Войцеке" и почему театр – не Netflix 5
07:17
Алтайский инфекционист рассказал, как защитить себя и близких в новогодние праздники 1
07:02
Участвуйте, помогайте, выигрывайте. Фонд "Облака" запускает новогодний розыгрыш 0
06:46
Мурашко назвал победу над коронавирусом главной задачей на следующий год 1
06:31
Пенсионер погиб под колесами грузовика в барнаульском поселке 22
06:14
Путин предложил объявить 2021 год в России Годом науки и технологий 9
06:01
Небольшой снег и морозы до -21 градуса. Прогноз погоды в Алтайском крае на 25 декабря 0
23:45
Такой день. Выходной 31 декабря и учеба в сильные морозы 1
23:18
Барнаульцев попросили не выкидывать в мусорные контейнеры горячую золу 0
22:46
Бийчанина осудили на 16 лет за убийство коллеги из самодельного обреза 3
22:21
Барнаульская компания запатентовала "Бактерицидный рециркулятор" 8
21:50
ГИБДД Алтайского края обратилась к молодым водителям 0
21:21
Жириновский рассказал, кто виноват в пандемии 2
20:52
В Барнауле опровергли существование Снегурочки, ужаснувшей пользователей интернета 3
20:19
Свыше 160 снегоуборочных машин будут чистить улицы Барнаула в ночь на 25 декабря 3
19:51
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 270 0
19:22
71-летний водитель устроил смертельное ДТП в Алтайском крае 3
18:49
Матвиенко назвала антиутопией идею о спецпаспортах для привитых от коронавируса 0
18:21
Около 1,2 млрд рублей выделят на питание школьников Алтайского края в 2021 году 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.