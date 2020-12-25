Замдиректора барнаульского зоопарка пришел на "Давай поженимся!"

Заместитель директора барнаульского зоопарка Александр Чеботарев принял участие в программе "Давай поженимся!" на Первом канале. Барнаулец выступил в качестве одного из женихов 36-летней Далии, дизайнера одежды.

О себе Чеботарев рассказал, что является владельцем парка аттракционов и замдиректора барнаульского зоопарка, занимается боксом, играет в баскетбол и предупреждает, "что каждый четверг ходит с друзьями в баню". "Надеется встретить женщину, чья семья примет его как любимого зятя", – написал он о себе.

Александр был уверен в своих силах. Вместе с невестой он исполнил песню "В лесу родилась ёлочка", стоя на табурете, однако выбор Далии пал на другого человека.