Барнаулец разыграл спектакль, чтобы похитить 12 млн рублей с рабочего места

38-летний барнаулец разыграл целый спектакль, чтобы похитить 12 млн рублей, пять сотовых телефонов и ряд сопутствующих товаров из салона сотовой связи. Из дома мужчина вышел в виде пожилого старика, а после преступления вернулся домой как сильно выпивший гражданин.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, в отдел полиции по Железнодорожному району Барнаула обратился владелец компании с заявлением о краже 12 млн рублей. Полицию вызвал пришедший утром на работу продавец, который увидел, что сигнализация отключена, кабинет директора открыт, а в складском помещении разбросаны сотовые телефоны. Как отметили оперативники, преступник тщательно готовился к злодеянию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили причастность к краже ранее судимого 38-летнего барнаульца, который работал в магазине завхозом. Как впоследствии признался мужчина, в течение нескольких дней он просчитывал все детали, в том числе как пройти незамеченным мимо камер видеонаблюдения.

В ночь хищения из подъезда злоумышленник вышел как пожилой хромающий мужчина, а вернулся домой, сыграв сильно выпившего горожанина, рассчитывая, что так он себе обеспечит алиби. Однако все действия оказались зафиксированы на камеру видеонаблюдения, которую установили в подъезде дома.

Злоумышленник заранее продумал, как обесточить сигнализацию, вывести из строя видеокамеру на месте работы, а также сделал дубликат ключей от сейфа с деньгами. Переодевшись после хищения, мужчина уехал в один из загородных поселков на такси, где закопал деньги.

На данный момент имущество изъято, возбуждено уголовное дело по признакам ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере").