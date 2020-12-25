Известный врач вошел в Общественную палату Алтайского края

Доктор медицинских наук, врач высшей категории, заслуженный врач РФ Владимир Пелеганчук вошел в Общественную палату Алтайского края, сообщает "Политсибру".

"Насколько я понимаю, приглашение этого специалиста в Общественную палату связано с тем, что тема здравоохранения по итогам 2020 года была наиболее актуальной. Показатели смертности в регионе значительно выросли, кроме того, ухудшается демографическая ситуация в целом", – прокомментировал назначение член ОПАК Геннадий Шейда.

Владимир Пелеганчук родился в 1959 году. В 1982 году он окончил Алтайский медуниверситет. С того времени начал работать в горбольнице № 1 Барнаула. Пелеганчук работал врачом-травматологом первого травматологического отделения, с 1992 года стал заведующим травматологическим отделением, с 1996 года был главврачом горбольницы.

С 2000 года он числился главным внештатным травматологом-ортопедом Алтайского края, с 2011 года – главным травматологом-ортопедом Сибирского федерального округа. С 2013 года занимал пост министра здравоохранения Республики Алтай, а в 2018-м возглавил Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования Барнаула. Доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации.

Как ранее писал amic.ru, новый, седьмой созыв общественной палаты проработает до лета 2023 года.

Напомним, что процесс формирования ОПАК в этот раз оказался связан с рядом громких заявлений и взаимных упреков. Так, еще в апреле АКЗС выбрал 15 человек по "парламентской квоте", причем фамилии 14 из них совпали с заранее опубликованным списком депутата от "Единой России" Ивана Мордовина. Эта публикация стала поводом для заочной дискуссии эсера Александра Молотова, Мордовина и политического вице-губернатора Дениса Губина. Справоросс назвал процедуру не демократичной и закрытой. Замгубернатора в ответ обвинил депутата в пиаре.

Позднее к диспуту подключились и другие представители общественности. Так, предприниматель Олеся Шевченко заявила о своем несогласии с итогами голосования. Более взвешенную позицию представил депутат Заксобрания Владислав Вакаев и новоиспеченный член ОПАК Антон Васильев.