Роструд напомнил о семи сокращенных рабочих неделях в 2021 году

В 2021 году работающих россиян ожидают сразу семь коротких рабочих недель, напоминает пресс-служба Роструда.

Как пишут "Известия", при пятидневной рабочей неделе праздник 23 Февраля сократит рабочие дни до трех дней с 24 по 26, а отдыхать россияне будут с 21 по 23 февраля. Также четырехдневка ждет россиян на 8 Марта, майские праздники, День России и День народного единства. Кроме того, последняя рабочая неделя года также будет четырехдневной.

При этом из-за переноса выходных в одну из недель жителям страны придется трудиться шесть дней подряд – с 15 по 20 февраля. Это связано с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля.