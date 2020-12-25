Елка, Пресняков и Big Russuan Boss. Барнаульцев приглашают на онлайн-квест-концерт

27 декабря в 17:00 в онлайн-кинотеатре "МТС ТВ" состоится новогодний музыкальный концерт. Он пройдет в формате квеста. Артисты в перерывах между выступлениями будут угадывать по сочетаниям эмодзи-смайлов названия популярных новогодних фильмов вместе с ведущим мероприятия – известным рэпером и блогером Big Russian Boss.

Артисты представят 25 уникальных концертных номеров киноформата. Номера исполнят Елка, Аня Плетнева ("Винтаж"), Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, Burito, Звонкий, Никита Киоссе и другие артисты продюсерской компании Velvet Music.

"Первая ассоциация, которая возникает у меня при мысли о новогодних праздниках, – это семья. Для меня это исключительно уютный и домашний праздник в кругу самых близких людей. В этом году у нас в семье родился сыночек, поэтому мне есть за что поблагодарить эти 12 месяцев. Мне очень хочется, чтобы все зрители нашли при просмотре нашего концерта такое же семейно-уютное настроение, оставили все плохое и начали 2021 год только с позитивными мыслями и отличным настроем", – поделился Владимир Пресняков.

Владимир Пресняков сыграет на горящем языками пламени пианино, исполнит дуэт с женой Натальей Подольской. В дуэте с артистом Burito появится и Лариса Долина, она предстанет для зрителей в смелом и необычном образе. Елка подготовила красочные сольные номера, Мари Краймбрери на сцене окажется заключенной в стеклянном кубе. Певица DAASHA споет среди десятков ретролюстр, что передает настроение самого трека. Анна Плетнева и Никита Киоссе своим номером оживят настоящие огромные скульптуры.

Ни один артист не сможет пройти мимо испытаний, которые подготовил для них ироничный блогер Big Russian Boss: звезды ответят на все провокационные вопросы и продемонстрируют, насколько хорошо знают популярные фильмы из онлайн-кинотеатра МТС ТВ.

"Несмотря на всё, что произошло в 2020, этот год стал для меня и для всей нашей команды очень продуктивным. Мы выпустили много новых треков, многие из которых возглавляли музыкальные топ-чарты, получили несколько серьезных премий, да что там, осенью мы даже умудрились дать несколько больших сольных концертов в тех регионах, где это было разрешено и безопасно. В общем, что-то хорошее все-таки было, и очень хочется верить, что в следующем году этого будет больше. Пусть наш уютный и красивый концерт будет для вас подарком и приятным времяпрепровождением!" – комментирует Мари Краймбрери.

Первый в истории концерт-квест погрузит пользователей онлайн-кинотеатра "МТС ТВ" в атмосферу новогоднего праздника, хорошей музыки и любимых кинофильмов. Отгадывайте зашифрованные фильмы вместе со звездными исполнителями и встречайте счастливый новый год в компании самых лучших треков 2020 года.