Ваш звонок очень важен. ВТБ объявляет набор операторов кол-центра

ВТБ ищет операторов контактного центра. Это работа для общительных, жизнерадостных и дружелюбных людей, которые готовы быстро реагировать на звонки клиентов и помогать им решать разные задачи.

Если вы никогда не работали оператором – не беда: все сотрудники проходят профессиональное обучение. Самых успешных ждет повышение и возможность построить карьеру в ведущем банке России.

Операторы получают конкурентную зарплату и ежемесячные премии. Оставить отклик на вакансию можно на сайте ВТБ.

Обязанности оператора:

оперативно реагировать на входящие звонки;

давать подробные и качественные консультации;

оставаться на одной волне с клиентом и поддерживать высокий уровень сервиса;

продавать уникальные финансовые продукты банка, которые делают жизнь клиентов легче и лучше.

Требования к оператору:

Грамотная и вежливая речь. Если ты сможешь правильно доносить информацию до клиентов, профессиональный рост обеспечен.

Большое желание учиться и развиваться. В ВТБ всему научат, но результат зависит только от тебя.

Активность, коммуникабельность и большое желание работать в режиме непрерывного профессионального и финансового роста.

Позитивный настрой как в жизни, так и в работе.

В свою очередь, ВТБ предлагает официальное трудоустройство, добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования и корпоративную пенсионную программу. Кроме того, банк заботится о внутреннем климате в коллективе и регулярно устраивает для своих сотрудников корпоративы, спортивные мероприятия, тренинги и тимбилдинги.