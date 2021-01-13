Ваш звонок очень важен. ВТБ объявляет набор операторов кол-центра

ВТБ ищет операторов контактного центра. Это работа для общительных, жизнерадостных и дружелюбных людей, которые готовы быстро реагировать на звонки клиентов и помогать им решать разные задачи.
Если вы никогда не работали оператором – не беда: все сотрудники проходят профессиональное обучение. Самых успешных ждет повышение и возможность построить карьеру в ведущем банке России.
Операторы получают конкурентную зарплату и ежемесячные премии. Оставить отклик на вакансию можно на сайте ВТБ.
Обязанности оператора:
- оперативно реагировать на входящие звонки;
- давать подробные и качественные консультации;
- оставаться на одной волне с клиентом и поддерживать высокий уровень сервиса;
- продавать уникальные финансовые продукты банка, которые делают жизнь клиентов легче и лучше.
Требования к оператору:
- Грамотная и вежливая речь. Если ты сможешь правильно доносить информацию до клиентов, профессиональный рост обеспечен.
- Большое желание учиться и развиваться. В ВТБ всему научат, но результат зависит только от тебя.
- Активность, коммуникабельность и большое желание работать в режиме непрерывного профессионального и финансового роста.
- Позитивный настрой как в жизни, так и в работе.
В свою очередь, ВТБ предлагает официальное трудоустройство, добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования и корпоративную пенсионную программу. Кроме того, банк заботится о внутреннем климате в коллективе и регулярно устраивает для своих сотрудников корпоративы, спортивные мероприятия, тренинги и тимбилдинги.
Комментарии
В Рубцовске 4 тюрьмы, там и ищите специалистов...
бгггг