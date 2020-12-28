Вечер в своей компании. Куда идти за новогодним настроением на 2021 год

Если бы Семен Слепаков знал, каким будет 2020 год, он припас бы свою знаменитую песню о "тяжелом годе" для нынешнего 31 декабря. Ведь сейчас каждому из нас особенно хочется сбросить груз забот и с головой погрузиться в атмосферу новогоднего чуда вместе с родными и близкими.

А что может задать правильное новогоднее настроение лучше, чем вкусный ужин в уютном месте и хорошей компании? В "Своей компании". Именно так называется ресторан, который в Барнауле стал одиннадцатым заведением в одноименной федеральной сети.

Состояние, которые испытывают гости ресторана, можно сравнить с объятиями большого плюшевого медведя. Мягкий струящийся свет, легкая обволакивающая музыка, комфортные гостевые зоны, искренний ненавязчивый сервис и мягкие доступные цены. Идеальная атмосфера, для того чтобы войти в новый год полностью счастливым человеком.

Отдельного внимания достойно меню ресторана. Назовите любую популярную кухню мира, и шеф-повар предложит вам минимум пару вариантов национальных блюд на заказ. Поэтому из "Своей компании" даже самый привередливый гость голодным не уйдет.

С учетом требований, которые 2020 год предъявил ресторанному бизнесу, любое блюдо можно заказать на дом. Спойлер: уже открыта запись на доставку к новогоднему столу! Пожалуй, это один из самых приятных подарков для любой женщины, который позволит в предпраздничный вечер уделить основное внимание себе и семье, а не плите и салатам.

Но на этом подарки от "Своей компании" не заканчиваются. Накануне Нового года на странице ресторана в "Инстаграме" проходит розыгрыш сразу трех сертификатов на семейные ужины мечты номиналом 4 000, 6 000 и 10 000 рублей. Никаких писем Деду Морозу, только подписка, репост и отметка друга, с которым хотел бы разделить волшебный вечер. Это ли не новогоднее чудо?

Еще один маленький спойлер для подписчиков: за отметку аккаунта ресторана в соцсети положен комплимент от заведения – капучино или десертный ролл.

Если вы готовы оставить все печали и тяготы 2020 года в прошлом прямо сейчас и объявить новый счастливый год открытым, бронируйте столик по телефону или делайте заказ через сайт.

Ресторан "Своя компания"

г. Барнаул, ул. Балтийская, 20

Тел.: +7 (3852) 99-20-40

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