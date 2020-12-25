Полпред президента предложил ввести акцизы на иностранных работников

Полночный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев предложил ввести акциз для компаний за привлечение иностранных сотрудников на новых проектах. По его мнению, это позволит предоставить работу и достойную зарплату жителям России.

Как пишет РБК, вице-премьер предложил ввести налоговый сбор для новых проектов на Дальнем Востоке и в Арктике.

"Хочешь привлечь кого-то из-за рубежа, пожалуйста, заплати акциз, причем так тихонечко, по нарастающей. Не хочешь платить акциз, привлекай наших рабочих", – сказал Трутнев.

Он отметил, что власти беспокоит большое количество иностранной рабочей силы, которая используется при строительстве объектов на Дальнем Востоке, поскольку "правительство существует для того, чтобы давать работу, прежде всего, гражданам нашей страны".

Трутнев отметил, что если меру одобрят премьер-министр Михаил Мишустин и президент Владимир Путин, она не коснется уже существующих проектов благодаря закону, который не позволяет ухудшать для компаний имеющиеся условия работы.