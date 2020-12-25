Ушла из жизни декан факультета Алтайского института культуры

Скончалась декан хореографического факультета Алтайского государственного института культуры Наталья Горбунова. Об этом amic.ru сообщили в ректорате вуза. Педагогу было 52 года. Причину смерти не уточнили.
"Ректорат и коллектив Алтайского государственного института культуры выражает искренние соболезнования родным и близким, ученикам, всем, кто знал Наталью Анатольевну, – подчеркнули в АГИК. – Светлая память об этом светлом, жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах, а ее имя – в истории института".
Наталья Горбунова проработала в институте больше 25 лет, преподавая классический танец. Она подготовила тысячи специалистов, в том числе лауреатов всероссийских и международных конкурсов, заслуженных работников культуры РФ.
Весомый вклад преподаватель внесла в деятельность таких титулованных алтайских коллективов, как ансамбль народного танца "Сибирь", ансамбль бального танца "Фокстрот", ансамбль современного танца "Вереск".
Награждена почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации (2005 г.), почетной грамотой Управления Алтайского края по культуре и архивному делу (2013 г.), благодарностью губернатора Алтайского края (2014 г.), почетной грамотой администрации Алтайского края (2016 г.), благодарностью Министра культуры Российской Федерации (2020 г.).
Комментарии
Соболезнования родным.
Медведев не так давно втирал, что продолжительность жизни выросла. А люди уходят до 60 лет очень часто.
Когда нам менее 20 лет, все кто старше 45 кажутся такими старыми, а когда становится за 50 - так мы еще такие молодые..! А жить хочется...