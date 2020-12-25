Ушла из жизни декан факультета Алтайского института культуры

Скончалась декан хореографического факультета Алтайского государственного института культуры Наталья Горбунова. Об этом amic.ru сообщили в ректорате вуза. Педагогу было 52 года. Причину смерти не уточнили.

"Ректорат и коллектив Алтайского государственного института культуры выражает искренние соболезнования родным и близким, ученикам, всем, кто знал Наталью Анатольевну, – подчеркнули в АГИК. – Светлая память об этом светлом, жизнерадостном человеке сохранится в наших сердцах, а ее имя – в истории института".

Наталья Горбунова проработала в институте больше 25 лет, преподавая классический танец. Она подготовила тысячи специалистов, в том числе лауреатов всероссийских и международных конкурсов, заслуженных работников культуры РФ.

Весомый вклад преподаватель внесла в деятельность таких титулованных алтайских коллективов, как ансамбль народного танца "Сибирь", ансамбль бального танца "Фокстрот", ансамбль современного танца "Вереск".

Награждена почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации (2005 г.), почетной грамотой Управления Алтайского края по культуре и архивному делу (2013 г.), благодарностью губернатора Алтайского края (2014 г.), почетной грамотой администрации Алтайского края (2016 г.), благодарностью Министра культуры Российской Федерации (2020 г.).