Доступная энергия. Кому и зачем нужен электрогенератор напрокат

Передвижные дизельные электростанции – это мобильные источники выработки энергии. Как правило, такое оборудование используют в районах, где нет возможности подключиться к сетям центрального энергообеспечения. Если же речь идет о проблеме нежелательных перебоев электричества, то лучшим решением станет аренда дизельного генератора.

Часто генераторы используют для выработки электричества на строительных объектах, дачах, выездных концертах. При помощи такого оборудования можно обеспечить электричеством целый частный сектор. Даже в сильную грозу прокат электростанции обеспечит бесперебойную подачу энергии. А главное преимущество этого варианта – автономность: взяв устройство в аренду, вы сразу решите проблему с установкой и запуском генератора.

Как правило, компании предлагают в аренду генераторы мощностью от 10 до 1000 кВт. Это удобная альтернатива покупке или лизингу: прокат дешевле и не связан с необходимостью собирать огромное количество документов. Аренда также будет отличным вариантом в тех случаях, когда арендатор не уверен, что будет долго использовать подобное оборудование.

Главные преимущества аренды:

оперативность доставки;

профессиональная установка и ввод в эксплуатацию;

отсутствие затрат, связанных с приобретением нового оснащения;

небольшая плата за аренду, которая для большинства компаний относится к текущим расходам, уже заложенным в бюджет.

Кроме того, сотрудники проката дадут подробную консультацию по оборудованию: вы сможете учесть все тонкости эксплуатации и сэкономить на расходе топлива. Арендатору не придется решать проблемы с обслуживанием, ремонтом и контролем работоспособности: компания-арендодатель обеспечивает полноценную техническую поддержку. На протяжении всего срока действия договора генератор, вышедший из строя, можно обменять на работоспособный, или компания оперативно ликвидирует все неисправности.

Еще один плюс – возможность провести своеобразной тест-драйв дизельной электростанции. Такое решение актуально для тех, кто в будущем планирует купить аналогичный прибор: человек получает шанс испытать понравившийся агрегат на практике.

Подбирать электростанцию нужно строго в соответствии с тем оборудованием, под которое оно предназначено. От этого зависит исходная комплектация. В качестве оснащения обычно идут вместительные баки для ГСМ, насосы, шланги, поддоны, система подкачки. Всегда есть возможность обеспечить параллельную работу оборудования, для чего дополнительно устанавливаются системы синхронизации.

Мощный дизельный генератор дает полную независимость от центральной системы энергообеспечения. Воспользовавшись услугой аренды такого генератора от проверенной компании "Беринапрокат" в Москве, можно создать оптимальные условия работы с наименьшим расходом горючего.