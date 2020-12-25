Общее число заражений COVID-19 в России приближается к 3 млн

29 018 новых случаев заражения подтвердили в России за последние сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число случаев инфекции составляет 2 992 706.
Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+7315), второе место занимает Санкт-Петербург (+3751), третье – Московская область (+1576). Алтайский край с 217 подтвержденными случаями сохраняет 32-е место.
Из больниц выписали еще 27 397 пациентов, всего переболели 2 398 254 жителя страны.
С подтвержденным коронавирусом умерли еще 563 пациента, общее число летальных случаев за время пандемии достигло 53 659.
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общее число летальных случаев за время пандемии достигло 53 659...
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