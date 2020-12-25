Долгожданный спортивно-культурный центр достраивают в алтайском селе

Осенью 2021 года в Шелаболихе Алтайского края планируют завершить строительство строительно-культурного центра. Почти три десятка лет в Шелаболихе нет Дома культуры, кроме того, собственного здания нет у детско-юношеской спортивной школы, пишет официальный сайт Алтайского края.

Возведение объекта началось около года назад и на данный момент выполнено 50% от запланированных работ. Стоимость объекта составит почти 170 млн рублей.

"Часть нового здания будет отведена для детско-юношеской спортивной школы, во второй части будет находиться многофункциональный культурный центр. Работы идут по плану. Мы контролируем их ход, работаем в тесном взаимодействии со строителями. Кроме того, мы занимаемся подбором кадров, чтобы к открытию центра у нас уже были созданы новые творческие объединения", — рассказал глава районной администрации Алексей Васильев.