Барнаульцам напомнили, как действовать при перебоях с газоснабжением в морозы

При температуре -40 градусов возможно прекращение подачи газа в дома, а при температуре ниже -42 градусов пуск газа проводить не рекомендуют.
В управлении ГО ЧС по Барнаулу напомнили о правилах работы с газом:
– не оставлять без присмотра работающие газовые приборы;
– пользоваться газовыми плитами для отопления квартир;
– при остановке газоснабжения незамедлительно отключить все газовые приборы, закрыть кран на вводе газопровода в квартире;
– не пытаться пользоваться газовыми приборами до получения информации от газовой службы или управляющей компании о восстановлении газоснабжения.
В случае прекращения подачи топлива нужно обратиться в аварийную службу.
Комментарии
а при температуре ниже -42 градусов пуск газа проводить не рекомендуют.
А что рекомендуют? Тихо сидеть и замерзать в домах?..)