Барнаульцам напомнили, как действовать при перебоях с газоснабжением в морозы

При температуре -40 градусов возможно прекращение подачи газа в дома, а при температуре ниже -42 градусов пуск газа проводить не рекомендуют.

В управлении ГО ЧС по Барнаулу напомнили о правилах работы с газом:

– не оставлять без присмотра работающие газовые приборы;

– пользоваться газовыми плитами для отопления квартир;

– при остановке газоснабжения незамедлительно отключить все газовые приборы, закрыть кран на вводе газопровода в квартире;

– не пытаться пользоваться газовыми приборами до получения информации от газовой службы или управляющей компании о восстановлении газоснабжения.

В случае прекращения подачи топлива нужно обратиться в аварийную службу.