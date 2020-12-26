Адвент-календарь amic.ru. Готовим дом к Новому году

26 декабря. Последние выходные в году! В торговых центрах сегодня наверняка будет не протолкнуться, а на дорогах ожидаются пробки. Если вы уже купили подарки – можно приготовить дом или квартиру к празднику. Провести уборку (последнюю в году!) и украсить то, что еще не украшено. 2021 год будет годом Белого Металлического Быка, и чтобы угодить ему, нужно постараться. Почитайте, что должно понравиться бычку в вашем интерьере.

Если у вас и елочка еще не украшена, почитайте советы о том, какими необычными игрушками можно нарядить праздничное дерево.

А о том, как украсить маску, мы рассказывали в адвент-календаре несколько дней назад. Вы еще успеете сделать из простой защитной маски необычную праздничную.