Прокуратура потребовала ограничить свободу Романа Широкова

Бывшего игрока сборной России Романа Широкова могут приговорить к году и 10 месяцам ограничения свободы и оштрафовать на 100 тыс. рублей. Именно такое наказание запросила прокуратура за избиение арбитра во время любительского футбольного матча.

Ранее amic.ru писал, что против Широкова возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ – об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Инцидент произошел в августе. Широков посчитал, что в отношении него нарушили правила и во время спора с судьей применил физическую силу. Позднее адвокат пострадавшего сообщил, что расценивает поступок бывшего капитана национальной сборной как покушение на убийство.

Из-за происходящего Широкова отстранили от работы на телеканале "Матч ТВ". Ранее футболист публично извинился перед судьей за свой поступок. Спортсмен признал свое поведение "неподобающим".