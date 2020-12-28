Игрушки и сладости. Холдинг "Алтайлес" подарил новогодние подарки детям

Почти 2,5 тысячи детей дошкольного и школьного возраста, чьи родители работают на предприятиях холдинга "Алтайлес", получили новогодние подарки. Каждый ребенок получил сладости, маску, а также елочную игрушку из МДФ.

"Желаю, чтобы Новый год принес много радости и счастья в каждый дом! Пусть дети будут любимы и здоровы", – поздравил генеральный директор компании Иван Ключников.

Предприятия компании расположены в Барнауле, Рубцовске, Камне-на-Оби, Первомайском, Павловском, Ребрихинском, Новичихинском, Волчихинском, Рубцовском, Угловском и других городах и селах Алтайского края. Подарки получили дети в каждом из этих районов.

Также компания проводит конкурс на лучшее фото и видео с новогодним подарком. Нужно сфотографироваться или снять видео с подарками и поделками, выставить в аккаунте Instargam и отметить @altailes_official. Авторам самых креативных фотографий и видео подарят сувениры с символикой компании. Подробнее об условиях акции – в инстаграм-аккаунте "Алтайлес".