Игрушки и сладости. Холдинг "Алтайлес" подарил новогодние подарки детям

Почти 2,5 тысячи детей дошкольного и школьного возраста, чьи родители работают на предприятиях холдинга "Алтайлес", получили новогодние подарки. Каждый ребенок получил сладости, маску, а также елочную игрушку из МДФ.
"Желаю, чтобы Новый год принес много радости и счастья в каждый дом! Пусть дети будут любимы и здоровы", – поздравил генеральный директор компании Иван Ключников.
Предприятия компании расположены в Барнауле, Рубцовске, Камне-на-Оби, Первомайском, Павловском, Ребрихинском, Новичихинском, Волчихинском, Рубцовском, Угловском и других городах и селах Алтайского края. Подарки получили дети в каждом из этих районов.
Также компания проводит конкурс на лучшее фото и видео с новогодним подарком. Нужно сфотографироваться или снять видео с подарками и поделками, выставить в аккаунте Instargam и отметить @altailes_official. Авторам самых креативных фотографий и видео подарят сувениры с символикой компании. Подробнее об условиях акции – в инстаграм-аккаунте "Алтайлес".
Комментарии
Во времена СССР в каждом колхозе детям на новый год дарили подарки, и не делали из этого, супер новость!
10:31
ППКошмариков
Во времена СССР в каждом колхозе детям на новый год дарили подарки
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Вот и вылетел в трубу твой СССР, когда понял, что ничего бесплатного быть не может. Аж сам Путин, только недавно расчитался с долгами СССР.