Министр обороны России Сергей Шойгу объявил 30 и 31 декабря выходным для военнослужащих. Вместо них рабочими будут 26 декабря и 16 января.

"Мной принято решение предоставить личному составу Вооруженных сил отдых 30 и 31 декабря. Взамен поработаем 26 декабря и 16 января", – цитируют Шойгу РИА Новости.

По его словам, решение было принято из-за того, что год был тяжелым, и военнослужащим не раз приходилось вставать перед лицом серьезных испытаний.

Ранее Сергей Шойгу рассказал о том, что уровень заболеваемости коронавирусом в Вооруженных силах РФ на текущий момент на 37% ниже, чем в среднем по стране.