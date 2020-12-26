Более миллиона рублей выделили на музыкальные инструменты для оркестра "Сибирь"

11 новых музыкальных инструментов закупили для музыкального оркестра "Сибирь". Об этом пишет официальный сайт Алтайского края.

Для музыкантов закупили балалайки-примы, домры малые, альтовые и басовые. На их приобретение из краевого бюджета направили 1,2 млн рублей.

Эту помощь оказало правительство Алтайского края к 30-летию творческого коллектива.

"В оркестре отметили, что последнее крупное приобретение музыкальных инструментов было более 10 лет назад", – говорится в сообщении.

Ранее amic.ru писал о том, что оркестр "Сибирь" может стать лабораторией для подготовки и стажировки руководителей и музыкантов из народных творческих коллективов районов края.