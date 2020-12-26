Более миллиона рублей выделили на музыкальные инструменты для оркестра "Сибирь"

11 новых музыкальных инструментов закупили для музыкального оркестра "Сибирь". Об этом пишет официальный сайт Алтайского края.
Для музыкантов закупили балалайки-примы, домры малые, альтовые и басовые. На их приобретение из краевого бюджета направили 1,2 млн рублей.
Эту помощь оказало правительство Алтайского края к 30-летию творческого коллектива.
"В оркестре отметили, что последнее крупное приобретение музыкальных инструментов было более 10 лет назад", – говорится в сообщении.
Ранее amic.ru писал о том, что оркестр "Сибирь" может стать лабораторией для подготовки и стажировки руководителей и музыкантов из народных творческих коллективов районов края.
Комментарии
Мало.
Балалайки за 110000 рублей?
Рынок.
26.12.2020 08:08 Балалайки за 110000 рублей
Страдивари в гробу перевернулся
Миллион это не о чем! Нормальная виолончель так стоит.
Поражаюсь, что ума хватает комментировать о том, что это дорого за баллалайку. Понятно, что человек ниразу не сталкивался с музыкальными инструментами, тем более с оркестровыми такого уровня. Даже средняя гитара для домашнего музицирования стоит не дешево, а хорошия баян значительно дороже. Срипка за 10 тысяч рублей вообще играть не будет.
Срипка за 10 тысяч рублей вообще играть не будет.
А, может, дело не в скрипке, а в том, в что у кого то руки растут не оттуда? Паганини, бывало, вобще на одной струне играл, да еще как играл...
На одной струне инструмента, который если сейчас попробовать сделать, то даже годового бюджета мэрии уездного города Барнаул не хватит.
26.12.2020 09:59
- гость -
А вы слышали Паганини?
А при чем-тут балалайки и Страдивари?
26.12.2020 09:59
- гость -
Паганини, бывало, вобще на одной струне играл, да еще как играл...
Мы в детстве на гитаре ваще без струн играли.
Играю на нервах. Обращайтесь
08:08- гость -" Балалайки за 110 000 рублей?"
Наберите в поисковике "стоимость хорошей балалайки"
И что мы видим: "Концертная балалайка прима" - стоимость 251 670 руб
можете купить и побренчать на балалайке "Классика" - стоимость 910
руб
Нет у вас детей, которые бы ходили в музыкальную школу, были бы в курсе цен на музыкальные инструменты и не задавали бы такие вопросы...
> 26.12.2020 09:59
> - гость -
> Срипка за 10 тысяч рублей вообще играть не будет.
>
> А, может, дело не в скрипке, а в том, в что у кого то руки растут не оттуда?
Поверь на слово, ты не имеешь ни малейшего представления о том, о чём берёшься рассуждать.