Доктор Мясников раскрыл самую вредную для здоровья привычку

Самое вредное для здоровья, души и тела – сидеть дома, считает врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, гулять нужно в любое время года, в том числе и зимой. Однако подходить к выбору зимней одежды нужно серьезно.
Так, при активной прогулке или катании на лыжах не нужно одеваться слишком тепло. Иначе человек может вспотеть и расстегнуть куртку или развязать шарф, а затем – переохладиться и заболеть. Поэтому самым оптимальным вариантом будет одеться в два слоя одежды: термобелье и куртку со штанами. По такому же принципу нужно одевать ребенка.
"Мы не зря говорим – на ребенке должно быть ровно столько же слоев одежды, как и на взрослом, только на один меньше. Потому что ребенок подвижный", – цитирует врача РИА Новости.
Ранее Александр Мясников призвал не пользоваться различными предметами для чистки ушей.
Комментарии
Что и сделано для нас пенсионеров. Сидеть дома. Х.... Вам заботливые наши слуги.
Кобзон до последнего шарился,всякие концерты и выступления давал.Прожил 80 лет.Магомаев последние годы заперся дома и на 67-ом году помер.
26.12.2020 09:48
- гость -
Что вам мешает выйти прогуляться? Психопатия?
1040. Хожу зимой на лыжах, летом на велосипеде. 69 лет. В жизни не болел.
26.12.2020 11:28
- гость -
Не лыжная сейчас погода. Если только в дубленке и в валенках...
Хожу зимой,...летом на велосипеде
Пять раз на переходе сбивала машина, три раза на велосипеде наезжала машина, итого 8 переломов, еще два раза кирпич на голову падал, был в каске.
Не болел ни разу? Все впереди..
А доктор то и в за правду умный. Как бы мы без него жили?
26.12.2020 11:28
- гость - ... 69 лет. В жизни не болел.
Пациент, деменция у вас, забыли всё опять! На укольчики быстренько проходим, других не задерживаем!
1142 Три дня мороза не беда. Ковид придавит.
1247. Это у Вас молодых слабоумие от половых проблем.
Жизнь в движении.Это заложено природой в организме человека.Ещё с давних времён когда наши предки бегали за мамонтами чтобы его убить и покушать и убегали от саблезубых тигров чтобы самому не быть съеденным.
1229. Уже не страшно.
1314. МОЛОДЧИНА.
26.12.2020 13:14
- гость -
Ещё с давних времён когда наши предки бегали за мамонтами чтобы его убить и покушать.
Это не наши предки. Неандертальцы вымерли как вид, или были подавлены другими видами сапиенсов.