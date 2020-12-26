Доктор Мясников раскрыл самую вредную для здоровья привычку

Самое вредное для здоровья, души и тела – сидеть дома, считает врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, гулять нужно в любое время года, в том числе и зимой. Однако подходить к выбору зимней одежды нужно серьезно.

Так, при активной прогулке или катании на лыжах не нужно одеваться слишком тепло. Иначе человек может вспотеть и расстегнуть куртку или развязать шарф, а затем – переохладиться и заболеть. Поэтому самым оптимальным вариантом будет одеться в два слоя одежды: термобелье и куртку со штанами. По такому же принципу нужно одевать ребенка.

"Мы не зря говорим – на ребенке должно быть ровно столько же слоев одежды, как и на взрослом, только на один меньше. Потому что ребенок подвижный", – цитирует врача РИА Новости.

Ранее Александр Мясников призвал не пользоваться различными предметами для чистки ушей.