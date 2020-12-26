В РПЦ заявили, что не выступают за запрет абортов

Русская православная церковь (РПЦ) не выступает за полный запрет абортов в стране, сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Мы более мягкую и гибкую позицию занимаем в данном случае: требуем вывести из фонда обязательного медицинского страхования", – сказал он в интервью телеканалу RTVI.

Ранее депутат Госдумы РФ Светлана Бессараб рассказала, что уменьшить количество абортов в стране можно несколькими способами. В частности, она предложила показывать женщинам документальные фильмы и развивать отечественную промышленность по производству средств контрацепции.