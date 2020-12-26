96 случаев коронавируса зарегистрировали в Горном Алтае за сутки

За последние сутки в Горном Алтае выявили 96 случаев коронавируса. Общее число заболевших выросло до 13 624 человек, информирует республиканский оперштаб.

Диагноз у 37 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у шести детей; у 14 жителей Онгудайского района; у девяти жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка; у восьми жителей Улаганского района, в том числе у четырех детей; у семи жителей Шебалинского района, в том числе у двух детей; у шести жителей Чемальского района; у пяти жителей Турочакского района, в том числе у одного ребенка; у трех жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребенка; у трех жителей Усть-Канского района, в том числе у одного ребенка; у трех жителей Чойского района; у одного жителя Усть-Коксинского района.

В общей сложности в регионе выздоровели 12 825 пациентов, в том числе 79 – за последние сутки.

Скончались еще двое человек с коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировали 150 летальных случаев.