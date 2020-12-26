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Такой день. Коммунальные аварии в Барнауле и эвакуация из торгового центра

, ИА "Амител"
Главное за 26 декабря
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 26 декабря. Без коронавируса.

Сразу две коммунальные аварии произошли в Барнауле в субботу, 26 декабря: на пересечении улиц 80-й Гвардейской Дивизии и Эмилии Алексеевой, а также на улице Горно-Алтайской. Во втором случае без отопления остались 10 домов, но вскоре повреждение ликвидировали. Отмечается, что ход ремонтных работ проконтролировал мэр Вячеслав Франк.

В барнаульском торговом центре "Огни" экстренно эвакуировали посетителей кинотеатра. Как оказалось, в здании произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. Спасателей на место не вызывали.

Вслед за Барнаулом в Бийске также ввели режим повышенной готовности из-за сильных морозов. Правда, в отличие от краевой столицы, действовать он будет недолго – до 30 декабря.

Стая агрессивных собак бродит по улицам Октябрьского района Барнаула и держит в страхе местных жителей. Горожане неоднократно обращались за помощью, но решить проблему так и не удалось.

В 2020 году на модернизацию школьных пищеблоков в Алтайском крае выделили более 150 млн рублей. Новое оборудование установили на 795 объектах.

Сразу три молодых бийчанки стали жертвами мошенника за один день. Он уверял, что при переводе ему некой суммы деньги вернутся в двойном размере. Девушки, разумеется, на это купились.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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