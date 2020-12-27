До -32 градусов похолодает в Алтайском крае 27 декабря

Очередной морозный день установится в Алтайском крае в воскресенье, 27 декабря. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха составит от -27 до -32 градусов, а местами по югу и западу будет немного теплее – от -21 до -26 градусов. Утром местами изморозь, туман. На дорогах – гололедица. Ветер восточный, 2-7 метров в секунду, местами по западу до 12 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров в среднем покажут от -30 до -32 градусов. Без осадков. Как и в целом по региону, утром изморозь, возможен туман, а на дорогах будет скользко. Скорость ветра не превысит 7 метров в секунду.