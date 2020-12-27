Число случаев коронавируса в мире превысило 80 миллионов

Число случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии достигло 80 070 327 человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику на основе сведений международных организаций, а также федеральных и местных властей.

Больше всего заразившихся в США — 18 794 545 человек, при этом скончались 330 509 пациентов. Второе место занимает Индия — 10 169 118 заболевших и 147 343 летальных случая. А тройку замыкает Бразилия с 7 448 560 инфицированными и 190 488 смертями.

За весь период в мире скончались 1 753 839 пациентов с коронавирусом. Выздоровели 45 156 966 заболевших.

Накануне в России зарегистрировали 29 258 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в стране заболели 3 021 964 человека, 54 226 пациентов скончались.