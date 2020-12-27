Синоптики прогнозируют снежную зиму на Алтае

На Алтае в этом году будет особенно много снега, сообщает "Авторадио" со ссылкой на слова ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
Эта тенденция порадует посетителей алтайских горнолыжных курортов. Правда, снежными выдадутся зимы и у конкурентов из других регионов. В частности, любители зимних видов спорта могут с комфортом отдохнуть на Кольском полуострове и на Кавказе.
Ранее amic.ru писал, что 12 декабря в Горном Алтае запустили 270-метровый ленточный подъемник – траволатор. Он принимает туристов на горнолыжном комплексе в Манжероке. Протяженность трасс на этой территории увеличили до 8,5 км.
Комментарии
Спрогнозировали, когда прошли снегопады.
Мы всегда в ТОПЕ, только с конца. Нам есть чем гордиться и кем! Предлагаю выдать всем министрам премии из съэкономленных средств и увеличить с 1 января зарплаты! Они это заслужили!
и не порадуют жителей города с мЕром алкомордой и краевым начальником московским каблуком
Побуксуем во дворах, господа. Нам не привыкать, спасибо все отзывчивым, кто толкает