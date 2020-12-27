Синоптики прогнозируют снежную зиму на Алтае

На Алтае в этом году будет особенно много снега, сообщает "Авторадио" со ссылкой на слова ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

Эта тенденция порадует посетителей алтайских горнолыжных курортов. Правда, снежными выдадутся зимы и у конкурентов из других регионов. В частности, любители зимних видов спорта могут с комфортом отдохнуть на Кольском полуострове и на Кавказе.

Ранее amic.ru писал, что 12 декабря в Горном Алтае запустили 270-метровый ленточный подъемник – траволатор. Он принимает туристов на горнолыжном комплексе в Манжероке. Протяженность трасс на этой территории увеличили до 8,5 км.