Бывший мэр возглавил бийское отделение Союза промышленников

Совет директоров переизбрал председателя Бийского территориального отделения Союза промышленников Регионального объединения работодателей Алтайского края.

Как сообщает управление стратегического развития и экономики Бийска, им стал бывший сити-менеджер наукограда Николай Нонко, который ныне занимает должность замдиректора по социальным вопросам АО "НПП "Алтайспецпродукт".

Нонко занял пост главы администрации Бийска в 2011 году. Его полномочия заканчивались в сентябре 2017 года, но он покинул пост в конце мая 2017-го, подав в отставку по собственному желанию.

Ранее amic.ru писал, что алтайский Следком завершил расследование уголовного дела против бывшего вице-мэра Бийска Дмитрия Маслюка. Его обвиняют в превышении полномочий, "повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан с причинением тяжких последствий" (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).