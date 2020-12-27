429 тяжелобольных пациентов с коронавирусом лечат в Алтайском крае

429 пациентов ковидных госпиталей Алтайского края находятся в тяжелом состоянии, сообщили в региональном оперативном штабе.

Почти треть из них (129 человек) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"По состоянию на 27 декабря находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2149 человек, – уточнили в оперштабе. – Кроме этого, 1108 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях".

Стоит отметить, что за последние сутки заболели еще 216 человек, в то время как вылечились 193.

Общее число заболевших в регионе достигло 32 062 человека, выздоровевших – 28 321. Летальный исход зафиксирован в 1485 случаях.