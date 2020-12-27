Русская ругань спасла модель от грабителя в США

Победительница конкурса "Мисс Екатеринбург – 2012" модель Анна Лесун рассказала о нападении на нее грабителя в Нью-Йорке.

По словам девушки, инцидент произошел, когда она выгуливала собаку. Незнакомый мужчина подошел к ней и потребовал денег, угрожая применить насилие, если его требование не будет удовлетворено.

"Сказал, что пнет мою собаку, и начал приближаться ко мне, – рассказала Лесун (цитата по РИА Новости). – Он первым нанес удар, но меня задело несильно. Я оттолкнула его в ответ и начала ругаться на русском".

Реакция модели оказалась настолько неожиданной, что злоумышленник передумал нападать на нее. Мужчина предпочел скрыться, обозвав девушку на прощание.

По словам Лесун, происшествие заставило ее задуматься о занятиях самообороной. Она не исключает, что скоро начнет посещать соответствующие тренировки.