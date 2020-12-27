Русская ругань спасла модель от грабителя в США

Победительница конкурса "Мисс Екатеринбург – 2012" модель Анна Лесун рассказала о нападении на нее грабителя в Нью-Йорке.
По словам девушки, инцидент произошел, когда она выгуливала собаку. Незнакомый мужчина подошел к ней и потребовал денег, угрожая применить насилие, если его требование не будет удовлетворено.
"Сказал, что пнет мою собаку, и начал приближаться ко мне, – рассказала Лесун (цитата по РИА Новости). – Он первым нанес удар, но меня задело несильно. Я оттолкнула его в ответ и начала ругаться на русском".
Реакция модели оказалась настолько неожиданной, что злоумышленник передумал нападать на нее. Мужчина предпочел скрыться, обозвав девушку на прощание.
По словам Лесун, происшествие заставило ее задуматься о занятиях самообороной. Она не исключает, что скоро начнет посещать соответствующие тренировки.
Комментарии
Вот что крест животворящий делает... ©
Из филма БРАТ 2:"
— Are you gangsters? (русск. — Вы гангстеры?)
— No, we are Russians. (русск. — Нет, мы русские.)
великий могучий русский язык !
"мужчина подошел к ней и потребовал денег, угрожая применить насилие, если его требование не будет удовлетворено"
Девушка не знает, что вечером гулять по Нью-Йорку необходимо с 50 долларами в кармане, специально положенными для таких инцидентов. Весь мир об этом знает, а ей не рассказали. Странно. Посещать занятия по самообороне - пустое, если будет надеяться на это, то скоро будет трупом.
великий русский язык Вот стоило ей сказать пару фраз по Русски. и тут же амер обосрался. В этом вся их сущность "ВЕЛИКИХ"
она платит налоги, ее должна защищать полиция, какие еще дополнительные 50 долларов могут быть?