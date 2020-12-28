28 декабря. Работать осталось всего ничего, и 31 декабря будет выходным днем. Предлагаем вам снова расхламиться, но не шкаф с одеждой перебрать, а навести порядок в своих девайсах.
- Почистить память телефона от ненужных файлов, смазанных фото, огромного количества фото и видео, которые автоматически сохраняет WhatsApp и Telegram, и отключить уже автоматическое сохранение файлов из мессенджеров.
- Удалить приложения, которыми вы не пользуетесь.
- Отправить часть файлов в облачное хранение. Если с вашим телефоном что-то случится, вы скажете себе спасибо за такую подстраховку.
- Рабочий компьютер тоже можно привести в порядок: удалить файлы, которые вам точно-точно не пригодятся.
- Наведите порядок и в электронной почте – отпишитесь от рассылок, которые не читаете.
- В платных подписках тоже можно навести ревизию. Точно ли вам нужен этот онлайн-кинотеатр или доступ к музыке? Лишнее – долой.
В 2021-й с чистыми девайсами!
Комментарии
Я ещё напомнила бы про регулярную смену паролей во всех аккаунтах. И удалению всех более неиспользующихся ключей шифрования.
28.12.2020 09:54
Твайлайт Спаркл
Дед Мороз у вас крадёт пароли?
Адвент - это католический термин. Где вы его отрыли? Переводится на русский как приход.
Приход-календарь звучит не очень.
Адвент давно вошел в культуру разных стран как веселое ожидание и отсчет до нового года , и какая разница, какие у этого корни)