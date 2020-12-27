Барнаульца задержали за незаконное изготовление боевого оружия

Фото: пресс-служба УФСБ России по Алтайскому краю

Житель Барнаула хранил у себя дома настоящий арсенал оружия, которое он сделал боевым из охолощенных экземпляров, сообщили amic.ru в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

Сотрудники ФСБ изъяли у мужчины два автомата АКС-74У, пистолеты ПМ и ПБ, а также боеприпасы к ним.

"Проведенная ЭКЦ ГУ МВД России по Алтайскому краю экспертиза показала, что все изъятое оружие является боевым и пригодно для стрельбы", – уточнили в ведомстве.

Из охолощенного оружия барнаулец создавал боевое при помощи токарного и сверлильного станков, которые он приобрел специально для этой цели. Теперь ему грозит колония.

Ранее amic.ru писал, что двоих жителей Локтевского района осудили за попытку продать восемь килограммов аммонита. Взрывчатку один из злоумышленников похитил со своего рабочего места на руднике.